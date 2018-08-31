Запись в дошкольный отдел будет по предварительной записи

С 3 сентября 2018 года прием на консультацию в дошкольный отдел Управления образования ГО «город Якутск» будет осуществляться только по предварительной записи.
Записаться можно через портал www.e-yakutia.ru, с помощью сервиса «Запись на прием в ведомство» (необходима подтвержденная регистрация в ЕСИА).
В день приема нужно подойти за 15 минут до выбранного времени приема и активировать пин-код в терминале на 1 этаже Окружной администрации города Якутска.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.