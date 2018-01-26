Запасов угля в селе Сватай хватит до 29 января

Запасов угля в селе Сватай Среднеколымского района Якутии хватит до 29 января. Об этом сегодня сообщили в министерстве ЖКХ республики.

“Остаток угля на котельной в селе Сватай составляет 19,9 тонн угля, этого запаса хватит до 29 января. Кроме того, на котельной имеется запас дров в объеме 60 кубов“, – отмечено в сообшении.

В местности Кресты создан перевалочный пункт, где уже накоплен запас в объеме 27 тонн. Оттуда перевозка угля будет осуществляться полноприводной техникой до Сватая.

В селе Сылгы-Ытар запасов также до 29 января – более 23 тонн. Идет расширение дороги до населенного пункта.

Во всех других населенных пунктах Среднеколымского района ситуация с запасом топлива контролируемая.

Кроме того, в районе задействовано 13 единиц техники, также девять единиц техники готовы выйти на линию при обеспечении нормального зимника. В начале февраля ожидается прибытие дополнительной автотехники из Якутска и центральных районов в количестве 11 единиц и еще столько же прибудут в район в марте.