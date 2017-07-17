Зампрокурора Якутии перешел на работу в Камчатский край

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 7 июля 2017 г. старший советник юстиции Анатолий Щербаков назначен на должность первого заместителя прокурора Камчатского края, сообщает Еxpress-kamchatka1.ru.

В понедельник, 17 июля, старший советник юстиции Анатолий Александрович Щербаков приступил к исполнению обязанностей первого заместителя прокурора Камчатского края.

Справка:

Щербаков Анатолий Александрович родился 12 февраля 1958 г. в городе Лиепая Латвийской ССР. В 1984 году окончил Дальневосточный государственный университет в г. Владивосток по специальности правоведение.

Службу в органах прокуратуры проходит с 1984 года. В разное время занимал должности стажера по должности помощника прокурора Индустриального района г. Хабаровска Хабаровского края, следователя, старшего следователя прокуратуры Индустриального района г. Хабаровска, старшего следователя следственной части прокуратуры Хабаровского края, следователя по особо важным делам прокуратуры Хабаровского края, заместителя прокурора Индустриального района г. Хабаровска, заместителя прокурора, прокурора Хабаровского района г. Хабаровска.

До назначения на должность первого заместителя прокурора Камчатского края Анатолий Щербаков с сентября 2007 г. по настоящее время состоял в должности заместителя прокурора Республики Саха (Якутия).

Приказом Генерального прокурора Ю. Чайки в 2011 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».