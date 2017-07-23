Зампред Якутии: Объекты Ысыаха Олонхо стали достопримечательностями

Более 20 объектов, построенных в Вилюйском улусе к Ысыаху Олонхо, стали достопримечательностями Якутии. Об этом заявил зампред правительства региона Алексей Дьячковский в ходе совещания, посвященного подведению итогов национального праздника.

Напомним, в местности Хомустах Вилюйского района 28-29 июня прошел XI Ысыах Олонхо. В ходе мероприятия состоялись республиканские конкурсы исполнителей, запевал и народных умельцев, соревнования по национальным видам спорта. Кроме того, во время открытия собравшихся из космоса поздравил командир 52-й экспедиции на МКС Федор Юрчихин.

«Праздник прошел на высоком организационном уровне. Отрадно, что с каждым годом подходы к проведению совершенствуются. Открытие второго Десятилетия Олонхо можно назвать успешным», — отметил Алексей Дьячковский.

По его словам, в подготовке и проведении Ысыаха активное участие принимали население, администрация Вилюйского улуса, республиканские министерства: «Было организовано бесперебойное движение автобусов. Кроме того, на трассе установили мобильные пункты здравоохранения».

После Ысыаха Олонхо жителям Вилюйского района остались 22 новых объекта, среди которых Аал Луук Мас, берестяная ураса, тюсюлгэ мастеров и другие: «Постройки стали достопримечательностями не только района, но и всей Якутии. Многие люди, проезжая мимо, получают эстетические удовольствие от внешнего вида этих сооружений».

Замминистра культуры Якутии Иван Макаров сообщил, что на торжественное открытие мероприятия собрались 1700 человек, в том числе 250 сотрудников государственных учреждений культуры, 1450 участников самодеятельных творческих коллективов, представителей общественных объединений, работников предприятий и учреждений Вилюйского улуса.

Напомним, главным режиссером открытия была назначена заслуженная артистка республики Валентина Якимец, научным консультантом мероприятия — профессор АГИКИ, кандидат педагогических наук Евдокия Сергина. Благодаря ее руководству при организации праздника были учтены лучшие традиции вилюйских якутов.

Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров заявил, что за два дня проведено более 50 мероприятий и конкурсов республиканского уровня. Количество участников и гостей составило более 20 тысяч человек.

По его словам, общий объем финансирования Ысыаха Олонхо — более 116 миллионов рублей: 52 миллиона выделено из республиканского бюджета, такую же сумму направил район. Внебюджетные средства составили 11 миллионов.