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30 декабря 2017, 16:47
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Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил ГУЛЯЕВ в канун Нового года в образе Деда Мороза, заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Татьяна ПЯТКИНА в образе Снегурочки в домашней обстановке поздравили одну из многодетных семей столицы республики – ВАСИЛЬЕВЫХ.
Для детей это было большой неожиданностью, они с радостью принимали подарки, демонстрировали свои таланты и рассказывали о себе.
В семье Васильевых Саргыланы Кимовны и Василия Васильевича пятеро детей, старшая Кристина студентка 4 курса отделения журналистики в Дальневосточном федеральном университете, Даша учится в 10 классе 26 школы, Сашенька учится в 4 классе 5 школы, Владислав во 2 классе 5 школы и младшая Виктория воспитанники младшей группы детского сада.
Саргылана Кимовна врач, а Василий Васильевич работает водителем автобуса в бюджетном учреждении. В свое время благодаря материнскому капиталу улучшили жилье, в прошлом году получили земельный участок в пригороде. Семья воспользовалась социальным контрактом. Многодетная мать является активисткой женского движения Центрального округа города Якутска.
Мама с радостью рассказала об успехах детей, живут в мире и согласии уже более 15 лет. Дети ведут активный образ жизни, участвуют в городских и республиканских конкурсах. Дети не знали о том, что к ним придет Дед Мороз, но не растерялись и показали свои таланты. Заместитель председателя правительства республики Михаил Гуляев в образе Деда Мороза раздал детям подарки, пожелал успехов, счастья и добра многодетной семье Васильевых.


Следующая радостная встреча состоялась министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Афанасия ВЛАДИМИРОВА с многодетной семьей НЕСТЕРОВЫХ.
Семья Нестеровых, проживает в Якутске, имеют 6 детей, мама Саргылана Иосифовна активистка женского движения столицы республики, работает в университете. Дети с радостью читали стихи, пели песни, мама рассказала, как они воспитывают своих детей в любви и согласии. Мама и старшая дочь были очень удивлены подаркам. Старшая дочь – магистрант 1 курса Института естественных наук СВФУ, первая помощница многодетной маме. 6 – летняя Амелия, 8 – летняя Диана с удовольствием рассказали о своих успехах, показали грамоты, дипломы, медали. Маленькие Артем и Леня прочитали стихи. Саргылана Иосифовна за активную общественную работу награждена ведомственным знаком министерства «Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия).В этом году многодетная мать была награждена Почетным знаком городского округа «Слава Матери». Семья воспользовалась социальным контрактом на ремонт жилья.


Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Савва МИХАЙЛОВ и руководитель отдела семейной демографической политике Оливия ШИЛОВА посетили многодетную семью Карповой Светланы Александровны.
Тройняшки родились в удивительную дату 12.12.12. Вспоминая этот год, Светлана улыбается, удивляясь как он быстро прошел: первая улыбка, первый смех, первое слово, первый шаг — и все это умноженное на три. Самыми тяжелыми были первые два месяца, когда детишки лежали в больнице и набирались сил. Слава Богу, все обошлось, дети здоровы. Сейчас нашим тройняшкам уже 5 лет. Кирилл, Ксения и Кристина талантливые дети, активно участвуют во всех мероприятиях детского садика.
Светлана всегда хорошо училась, и после окончания школы удивила всех – поступила сразу в два ВУЗа. Светлана успешно совмещала учебу в горно-геологическом институте СВФУ и на экономическом факультете РУДН, сейчас работает в Институте геологии и благородных металлов.
Подобные встречи проводятся и в муниципальных образованиях, главы муниципалитетов и специалисты по семейной политике приносят радость многодетных семьям.

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Источник: Пресс-служба Минмолсемьи
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