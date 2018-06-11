Зампостпреда Солодов не будет премьер-министром Якутии – источник

Информация о том, что 35-летний зампостпреда президента РФ в ДВО, инвестиционный уполномоченный в ДФО Владимир СОЛОДОВ согласован на пост председателя правительства Якутии, распространенная сегодня через телеграмм, оказалась недостоверной. Об этом SakhaLife сообщил высокопоставленный источник в системе власти.

«Владимир Викторович Солодов точно не рассматривается на пост председателя правительства республики», — сообщил он.

На днях сообщалось, что Владимир Солодов встретился с членами Молодежного Совета Якутии.

Вчера вечером был вброс о том, что председателем правительства Якутии может стать сенатор Вячеслав ШТЫРОВ, что так же не соответствует действительности.