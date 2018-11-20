Замминистра здравоохранения оштрафована на 100 тысяч рублей — СМИ

Проверка Счетной палаты республики выявила нарушения в области оказания высокотехнологичной медпомощи на 283,6 млн. рублей, сообщает сегодня News.Ykt.Ru.

Об этом сообщается в информации, предоставленной депутатскому корпусу Ил Тумэна. Это сумма средств по 4734 нарушениям. Из них 15 случаев на 241,6 млн. рублей относятся к неустранимым нарушениям. Отчет по итогам проверки утвержден постановлением коллегии счетной палаты 23 марта 2018 года.

За нецелевое использование бюджетных средств Якутский горсуд вынес пять постановлений об административном правонарушении в отношении замминистра здравоохранения Якутии Людмилы ВЕРБИЦКОЙ на общую сумму 100 тысяч рублей. Бывшего первого замминистра Олега ПРИПУЗОВА суд постановил оштрафовать на 60 тысяч рублей. Одно дело прекращено в связи с отсутствием состава нарушения, сообщается в документе.

Людмила Вербицкая говорит, что наказана за желание помочь людям с оплатой расходов на дорогу к месту лечения. «Как человек я поступила по совести, а как чиновник нарушила существующую нормативную базу. Мы пытались оспорить эти решения и в счетной палате, и на суде. Но нас никто не услышал», — сказала в комментарии News.Ykt.Ru Людмила Вербицкая.

Замминистра сообщила, что штраф погасила, отмечает издание.

Сегодня SakhaLife со ссылкой на свой источник сообщил, что 16 ноября в отношении заместителя министра здравоохранения Людмилы Вербицкой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. Со ссылкой на высокопоставленный источник мы сообщили о том, что в ближайшее время постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Вербицкой Л.И. может быть отменено в ближайшее время.

Пока готовилась статья и после ее опубликования достаточно много людей, в том числе и высокопоставленных, пытались оказать давление на SakhaLife, чтоб помешать выпуску статьи или добиться ее удаления…

Источник редакции сообщает о том, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Вербицкой Л.И. отменено, однако соответствующих документов в доказательство предоставить не может.

SakhaLife следит за развитием событий.