Замминистра переходит на другую работу

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Щербакове А.А.»

Освободить Щербакова Алексея Александровича от должности заместителя министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г. Якутск. 5 июня 2017 года. № 1932

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВА от 05 июня 2017 года ЩЕРБАКОВ Алексей Александрович освобожден от должности заместителя министра по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Щербаков А.А. – выпускник Благовещенского государственного педагогического института. Работал учителем в Абыйском улусе, Институте повышении квалификации работников образования им. С.Н.Донского-II, Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).

В 2013-2017 годы – заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).