Замминистра: Откровенно говоря, я тоже не понял…

Заместитель министра культуры Владислав ЛЕВОЧКИН прокомментировал в соцсети скандал вокруг работы Александра АДНО, выполненной в рамках пятой якутской биеннале.

Дискуссия удалась! А помните что говорили про чорон? Про роспись зданий Кыыдааны Игнатьевой? Про дворника? Современное искусство на то и современное, чтобы спорить и дискутировать. Останется ли оно в вечности? У него нет такой цели. Останутся вечные истины, а современность сиюминутна. Сегодня говорят об одном, завтра о другом. Сам предмет современного искусства не станет памятником, для этого ему нужно пройти проверку временем. Но современное искусство дискуссионно, полимично, оно старается, чтобы его заметили, и в этом мурал на фасаде творческого кластера «Пространство» со своей задачей справился.

Откровенно говоря, я тоже не понял. Но мне сказали, что каждый видит в меру своей испорченности. В принципе, с этим согласен. Собственник здания остановился на этом варианте, и это его право. Именно этот объект не входит в число конкурсных работ, которые будут отобраны жюри. Он создавался на средства собственника и по утвержденному им макету.

В ходе полемики некоторые узнали, что у нас, оказывается, есть творческий кластер. Другие узнали о том, что началась биеннале. V Якутская биеннале будет проходить до конца лета. Появится еще семь интересных арт-объектов. Какие? Это мы узнаем после 30 июня. Кстати, заявок от местных художников, скульпторов очень мало. Ведь есть же прекрасные работы, которые можно было бы масштабировать до монументальных объектов. Коллеги, поторопитесь! А в конце биеннале мы все, художники, зрители, организаторы, соберемся в формате форума, чтобы обсудить итоги и понять, куда двигаться дальше