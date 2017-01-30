Замминистра освобожден от должности

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Гермогенове Г.Р.»

Освободить Гермогенова Геннадия Ревовича от должности заместителя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Справка:

Гермогенов Геннадий Ревович родился 31 марта 1968 года в селе Бердигестях Горного района ЯАССР.

Окончил в 1992 году Новосибирский инженерно-строительный институт с квалификацией «инженер-строитель»,

в 1995 году Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации с квалификацией «политический организатор-аналитик».

В 1992-1993 гг. – прораб, экономист Мегино-Кангаласской ПМК в Майинском стройучастке.

В 1993-1995 гг. — слушатель Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 1995-2003 гг. – заместитель начальника экономического управления, начальник управления экономики, финансов и инвестиций Министерства строительства и архитектуры РС(Я) (с 01.03.2003 г. министерство переименовано в Министерство строительства и промышленности строительных материалов РС(Я)).

В 2003-2008 гг. – начальник Департамента жилищного строительства, экономики и промышленности строительных материалов, начальник Департамента экономики, инвестиций и промышленности строительных материалов Министерства строительства и промышленности строительных материалов РС(Я).

В 2008-2011 гг. – руководитель Департамента экономики и финансов Министерства строительства и промышленности строительных материалов РС(Я) (с 14.05.2011 г. министерство переименовано в Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)).

С 2011 г. – заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 августа 2011 года № 878 назначен заместителем министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).

Награжден Грамота правительства Республики Саха (Якутия), Благодарственным письмом вице-президента Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации.