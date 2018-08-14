Заметки аспиранта ЯГСХА о научно-познавательной летней школе «Ленские столбы»

В этом году с 14 по 28 июля, уже в четвертый раз стартовала летняя эколого-географическая школа «Ленские столбы», проводящая научные исследования, увлекательнейшие лекции и практические занятия в сёлах на территории одноименного национального парка.

Соорганизаторами этой школы являются Отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Саха (Якутия), администрация МР «Хангаласский улус», МУ «Хангаласское РУО» и администрации сельских поселений Хангаласского улуса.

Слушателями летней школы стали – магистранты, студенты-географы и школьники Хангаласского района. И провели комплексные исследования на территории Иситского, Едейского, Синского наслегов. Школа проходила в формате научно-просветительского тура.

Цель данного проекта: экологические просвещение и обучение школьников и работающей молодежи начальным навыкам полевых географических, геоботанических, экологических и исторических исследований; профориентационная работа; формирование новых этических норм, экологического отношения к родному краю.

Лекторами школы выступили преподаватели, научные сотрудники и студенты Северо-Восточного федерального университета, Арктического государственного института культуры и искусств и Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Каждый участник проводил исследования в своей области по маршруту следования и в ключевых точках; параллельно проводились научно-популярные лекции и мастер-классы.

Ключевая задача Школы — не только отдых, но и получение новых знаний по географии, патриотическому и экологическому воспитанию, ораторскому искусству, развитие важных навыков в туризме, выживании в экстремальных условиях.

Интересные темы для публичного выступления были такие как, «Природный парк «Ленские Столбы» — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», «Глобальные изменения климата и его проявления в Хангаласском улусе», «Научная ценность наскальных рисунков Средней Лены и проблема их сохранности», «Озера криолитозоны», «Плейстоценовая фауна Центральной Якутии». Мастер-классы на различные темы: «Морфометрические исследования озер», «Полевая гидрохимическая лаборатория», Полевые метеорологические наблюдения», «Гидрологические исследования малых водотоков», «Геоботанические исследования кустарниковых сообщества», «Реконструкция наскальных рисунков» и другие никого не оставили равнодушными.

Таким образом, в процессе обучения школьники, слушатели получили возможность приобрести начальные навыки полевых исследований, не выезжая за пределы своего наслега. Изучая объекты природы, известные им с детства, ребята приобщаются к научным исследованиям, открывают для себя привычный мир с новой, неизведанной стороны. После завершения полевого сезона будет камеральная обработка собранного материала, во время которой преподаватели предлагают заинтересованным юным исследователям научно-методическое сопровождение. Со своими проектами ребята могут принять участие в научно-практических конференциях разного уровня. Вторая важная сторона данного проекта – профориентационная работа не только среди школьников, но и с молодежью села. Общение со специалистами, со студентами, непосредственное участие в полевых работах позволило школьникам старшего звена точнее определиться с выбором будущей профессии.

«Проект данной летней школы в этом году стал победителем грантового конкурса Русского географического общества. Эта потрясающая идея появилась тогда, когда общественная инициатива Русского географического общества направлена на глубокое и всестороннее исследование и популяризацию географической, экологической, этнокультурной и исторической самобытности России. Общество должно содействовать научному творчеству и образованию, развитию географии и смежных наук, активно участвовать в природоохранной деятельности.

В итоге мы получили очень хорошие результаты и благодарности от слушателей, глаза которых только и выражали жажду к новым знаниям. Это положивший начало развитию новых идей развития сёл через патриотическое воспитание подрастающего поколения, комплексный подход единой государственной политике в сфере географического познания России и мира во всем их многообразии», — поделилась руководитель экспедиции Александра Николаевна Петрова, ст. преподаватель эколого-географического отделения СВФУ.

Каждый раз география расширяется, а программа становится более интересной. «В этом году программа включает большое количество пеших походов и научных экспериментов в естественной среде. Ребята не только познают новое, знакомятся с природой и достопримечательностями и отдыхают, но и принимали участие в полевых исследованиях, посетили уникальные природные и культурные объекты», – поделились родители.

«Хочется отметить, что все творческие представления, увлекательнейшие беседы, потрясающие виды нашего маршрута были запечатлены на фото-видео технику и очень скоро у нас выйдет серия научно-познавательных фильмов», — подытожил аспирант факультета ветеринарной медицины Якутской ГСХА Михаил Потапов.