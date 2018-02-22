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Замерзшие в Тюлюнгю: Путешествие японских велосипедистов в Верхоянск завершилось в начале пути

Вчера, 21 февраля, одного из японских туристов, ехавших до Верхоянска на велосипедах, доставили в ожоговый центр Якутска с легким обморожением. Путешествие ребята возобновлять не собираются.

Как сообщил департамент по внешним связям республики, японские горе-туристы были найдены у села Тюлюнгю, в 60 км от Нижнего Бестяха. Их сразу же доставили в Майинскую больницу, откуда одного из ребят отправили в ожоговый центр Якутска с легким обморожением.

«Его осмотрела заведующая отделением и разрешила амбулаторное лечение. Сейчас он живет со всеми в хостеле, ежедневно ездит на перевязку. Парень молодой, все заживет через неделю», — поделился руководитель департамента по внешним связям Владимир Васильев.

Японские студенты доехали на поезде из Владивостока до Томмота, оттуда почти неделю назад приехали на такси в Якутск, где остались на 2 дня и отправились на велосипедах до Верхоянска. В совсем не пригодной для якутской зимы одежде, с летней палаткой и спальными мешками наперевес они собирались самостоятельно преодолеть расстояние почти в 1000 км на велосипедах. После инцидента молодые люди решили отложить поездку на неопределенный срок.

«Видно было, что ребята были неподготовлены, хотя нынче очень много новостей о наших морозах, и экстремалы самых разных уровней устремились к нам. Для них Якутия – «терра инкогнита». Они знают, что у нас холодно, но многие не представляют насколько», — прокомментировал Васильев наплыв «любителей похолоднее».

Японцы не собираются в ближайшее время возобновлять попытки совершить велопробег, но и вернуться на родину пораньше тоже не смогут. Как сказал Васильев, обратные билеты, купленные на 12 марта, оказались невозвратными, так что студенты будут жить в Якутске до середины марта.

Однако без дела ребята сидеть не будут и северный край во всей красе они все-таки увидят

.«Мы очень рады отклику жителей нашего города. Очень много желающих помочь студентам. Некоторые коммерческие структуры предлагают за свой счет свозить их в Оймякон. Вот что значит Год добровольца! Их в Якутии предостаточно», — говорит руководитель департамента.

Кроме того, Владимир Васильев отметил, что в связи с массовым наплывом туристов в Якутию необходимо усилить информационную работу в сторону иностранной аудитории. По его мнению, зарубежные телевизионные компании, которые начали приезжать и снимать сюжеты о Якутии, помогают желающим приехать в республику, чтобы узнать о настоящей жизни в суровых северных условиях.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/zamerzshie-v-tyulyungyu-puteshestvie-yaponskih-velosipedistov-v-verhoyansk-zavershilos-v-nachale-puti/
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