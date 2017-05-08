Заложена новая традиция открытия летнего спортивного сезона

В день рождения видного государственного и общественного деятеля, талантливого организатора физкультурного и спортивного движения Якутии Николая Тарского сегодня, 8 мая 2017 года, состоялась торжественная церемония возложения цветов к его бюсту и открытия летнего сезона стадиона «Туймаада» имени Николая Николаевича Тарского, в которой принял участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр ЖИРКОВ.

Напомним, что в целях увековечения памяти Николая Николаевича ТАРСКОГО, признавая его большой вклад в развитие физической культуры и спорта Якутии, Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 703 от 12 октября 2015 г. имя Николая Тарского присвоено стадиону «Туймаада» г. Якутска. В преддверии открытия VI Международных спортивных игр «Дети Азии» 1 июля 2016 года в Якутске перед стадионом «Туймаада» установлен бюст видного государственного и общественного деятеля, председателя Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров ЯАССР 1955-1959 гг. Николая Николаевича Тарского.

Выступая перед участниками торжественной церемонии, спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил, что закладывается новая традиция в спортивной жизни нашей республики, и сказал: «Сегодня, в день рождения Министерство спорта республики проводит Николая Николаевича Тарского, официальное мероприятие по открытию летнего спортивного сезона. И каждый год, 8 мая, спортивная общественность республики, любители спорта, ветераны спорта, профессионалы, люди, которые всю жизнь посвятили спортивному движению, будут собираться здесь, перед центральным стадионом «Туймаада» имени Н. Н. Тарского, и открывать летний спортивный сезон. Это очень нужное и мудрое решение руководства Министерства спорта, потому что Николай Николаевич Тарский стоял у истоков создания, организации и развития практически всех массовых видов профессионального спорта, по которым сейчас наша республика занимает лучшие места не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами, на международном уровне».

Александр Жирков пожелал руководству Министерства спорта, чтобы те намеченные крупные спортивные мероприятия, а их в этом году запланировано свыше 600, в том числе десятки международных, межрегиональных, республиканских соревнований, состоялись успешно, и чтобы в этих состязаниях крепло и мужало наше спортивное будущее, и чтобы это было связано с именами наших выдающихся спортсменов, которыми богата наша республика.

«Пусть новый спортивный сезон будет для нашей республики удачным, пусть растет наше спортивное будущее, пусть их ожидают новые спортивные достижения республиканского, международного и мирового уровня. Да здравствует спорт нашей республики, да здравствует наша республика! С праздником Победы! С праздником весны, возрождения! С праздником мужества, труда и спортивной славы», — подытожил свое выступление спикер Ил Тумэна Александр Жирков.

От имени Министерства спорта республики, спортивной общественности участников церемонии поздравил министр спорта Республики Саха (Якутия) Георгий БАЛАКШИН: «Буквально год назад в преддверии игр «Дети Азии» стадиону «Туймаада» было присвоено имя видного государственного и общественного деятеля Н.Н. Тарского. В этом году в Министерстве спорта республики приняли решение именно в день рождения нашего прославленного Николая Николаевича проводить открытие летнего сезона. Я считаю, что это решение правильное и это решение, как сказал Александр Николаевич, заложило новую традицию».

Министр спорта обратил внимание на то, что в прошлом году проведено 650 спортивных состязаний, завоевано 189 медалей на официальных стартах – чемпионатах России, Европы, мира, олимпийских, параолимпийских, сурдлимпийских играх, и сказал: «В этом году намечено 690 спортивных мероприятий, мы свою работу также не ослабим, наоборот, постараемся усилить, чтобы наши спортсмены завоевали больше медалей разного уровня».

Георгий Балакшин поздравил всех с наступающим праздником Победы и отметил, что с сегодняшнего дня жители республики, города Якутска могут заниматься на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского.

Глава муниципального образования «Усть-Алданский улус (район)» Алексей ФЕДОТО от имени общественности улуса выразил благодарность руководству республики, руководству Министерства спорта за неустанную работу по увековечению памяти их земляка.

«Не зря говорят в народе, что без вчерашнего дня нет сегодняшнего, без сегодняшнего дня нет завтрашнего. В прошлом году имя Николая Николаевича Тарского было присвоено стадиону «Туймаада», был открыт этот бюст. В этом году проходит значительное мероприятие, которое будет ежегодным, будет передаваться из поколения в поколение. Все наше подрастающее поколение будет знать, из чего состоит фундамент величия якутского спорта, с чего все начиналось и к чему мы должны идти. И со своей стороны, Усть-Алданский улус будет вести неустанную работу по продвижению программ, идей, которые будут исходить от республики, Министерства спорта во имя здоровья населения, во имя здорового образа жизни, во имя высшего спортивного мастерства», — сказал Алексей Федотов.

Заместитель главы Городского округа «город Якутск» Георгий МИХАЙЛОВ поздравил собравшихся от имени руководства города с открытием спортивного летнего сезона и с днем рождения Николая Николаевича Тарского.

«Николай Николаевич был выдающимся спортивным организатором, человеком незаурядного таланта, природных способностей, который, именно благодаря любви к своей работе, своей Родине, своему любимому делу – спорту, очень много сделал для развития нашей республики. Именно благодаря его стараниям, его перспективным взглядам, у нас появились первые чемпионы не только Союза, но мира. Уверен, что, изучив опыт, методы его работы, мы также продолжим его славные дела и наша спортивная слава будет громко греметь во всех спортивных аренах нашей планеты», — сказал заместитель главы города.

Заслуженный работник физической культуры и спорта России, доктор педагогических наук Валерий КОЧНЕВ отметил, что раньше сезон открывали в конце мая месяца в Парке культуры и отдыха, а теперь каждый год будем открывать именно здесь, около стадиона имени Николая Тарского. «Я с Николаем Николаевичем участвовал в соревнованиях с 1946-47 гг. Потом мы учились вместе в Московском ордена Ленина Государственном Центральном институте физкультуры. После окончания приехали сюда открывать именно физкультурный сезон по всей республике. Таким образом, мы с Николаем Николаевичем около 20 лет вместе учились, работали, развивали физкультуру и спорт. Я думаю, что все достижения, которые имеют в республике, связаны с именем Николая Николаевича Тарского», — сказал Валерий Пантелеймонович.

Сын Н.Н. Тарского Александр ТАРСКИЙ и внучка Людмила КУЛАГИНА выразили благодарность всем тем, кто сохраняет и помогает увековечить память о Н.Н.Тарском в республике. «Теперь здесь появилось место, где память и уважение к Николаю Николаевичу может выразить спортивная общественность, люди, которые оценивают вклад Николая Николаевича в физкультурное движение», — сказал собравшимся Александр Тарский.

Музыкальное поздравление прозвучало в исполнении студента колледжа культуры и искусства Афанасия НОВОПРИЕЗЖЕГО.

Участники церемонии возложили цветы к бюсту Николая Николаевича Тарского и прошли почетный круг на стадионе «Туймаада», носящем имя выдающегося организатора спорта и физкультурного движения республики.