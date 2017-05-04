Закупки Комдрагмета Якутии сувениров из бивня мамонта привлекли внимание общественников

Активист ОНФ Марат ХАМИДУЛЛИН обратил внимание на сомнительную закупку Комдрагметом Якутии ряда сувениров.

На сайте госзакупок объявлены закупки сувениров и предметов роскоши с очень конкретными характеристиками, словно на уже готовые изделия:

Бивень мамонта 1 сорт, подставка из рога лося, подставка из зуба мамонта, подставка мореный кап, рога лося, Кап корен, сталь дамаск

Средняя цена сувениров:

Сувенир мамонт у скалы 6700,00

Сувенир на бивне три мамонта 43833,00

Сувенир мамонт на бивне «Большой» 24917,00

Сувенир «Фауна» 54667,00

Сувенир мамонт на бивне «Средний» 5767,00

Сувенир Нож из бивня мамонта с резьбой 50667,00

Нож якутский из дамасской стали 4000,00

Сувенир «Байанай» 9167,00

Общая стоимость этой закупки составила 527 955 рублей

«Считаю закупку таких сувениров просто недопустимыми тратами. Кроме того не совсем понятна целесообразность данных сувениров, а также чем вызвана необходимость изготовления сувениров из дорогих материалов и по такой дорогой цене. Предлагаю значительно снизить бюджет закупки и закупить более дешевые сувениры», — считает активист ОНФ Марат Хамидуллин.