Закрыты участки автодороги «Арктика»

.С 27 апреля 2017 года приказом КП РС(Я) «Дороги Арктики» закрыты участки автодороги «Арктика» — граница Момского улуса — с.Угольное и п.Зырянка — граница Среднеколымского улуса. Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, обращаем внимание перевозчиков соблюдать установленную грузоподъемность на ледовых переправах и автозимниках и не выезжать на закрытые. Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) по адресу: https://mintrans.sakha.gov.ru/departament-dorozhnoj-sluzhby во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год». comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

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