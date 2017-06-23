Закрытие смены «ЮниСпорт»: кубки, победители и напутственные слова!

Под девизом «Спорт — это образ жизни!» в Центре «Сосновый бор» собрались самые сильные и выносливые ребята со всей Республики. В течение 21 дня им предстояло испытать свои силы и закалить характер в сложнейших испытаниях, которые открыли перед ними новые горизонты в мир побед и достижений!

23 июня в Центре «Сосновый бор» состоялось закрытие профильной смены «ЮниСпорт», в рамках которой прошел региональный этап Всероссийских игр школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», а также II региональный фестиваль III-IV ступени Всероссийского физкультурно — спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники смены состязались в таких видах, как многоборье, стрельба, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и другие.

Символично, что закрытие смены «ЮниСпорт» прошло в дни летнего солнцестояния, когда Солнце балует северян самым длинным световым днем в году. Именно в этот день для юных спортсменов наступило время собирать трофеи и прощаться друг с другом.

Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)

Эдуард Владимирович Кондратьев поздравил всех с успешным завершением профильной смены «ЮниСпорт» и отметил, что для того, чтобы достичь качественных результатов, необходимо систематически заниматься спортом. Он подчеркнул значимость и необходимость проведения смен спортивной направленности для всестороннего развития достойного гражданина своей страны.

И.о. директора Республиканского центра физического воспитания и детско- юношеского спорта Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Анисия Ивановна Иванова объявила команду победителей «Президентских спортивных игр», которые с 7- 22 сентября поедут во Всероссийский детский центр «Орленок». Ей стала команда Вилюйской СОШ им. Г.И. Чиряева! Поздравляем!

В своем приветственном слове директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна Николаевна Иванова поздравила всех с окончанием регионального этапа Всероссийских игр школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», а также II регионального фестиваля III-IV ступени Всероссийского физкультурно — спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

А победителями в общекомандном зачете стали Ытык- Кюельская СОШ № 1 им. А.И. Софронова и Якутская городская национальная гимназия!

Также на протяжении всей смены велась балльно- рейтинговая система, итоги которой огласил заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Центра «Сосновый бор» Максим Мартович Спиридонов. Итак, среди малышей лучшей академией стала академия № 1! Пальму первенства за честь получить звание лучшей академией смены «ЮниСпорт» среди старших выхватила академия № 10!

Поздравляем всех участников и победителей! Пусть все ваши мечты непременно сбываются! Счастья, здоровья, удачи!