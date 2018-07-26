Закрыт I сезон студенческих отрядов Якутской ГСХА

25 июля в Академии состоялась торжественная линейка в честь закрытия I сезона студенческих отрядов Якутской ГСХА.

Ректор Иван Иванович Слепцов поздравил участников мероприятия и отметил, что «В этой жизни от вас, от молодёжи, зависит все! Зависит ваше собственное будущее, будущее России и Якутии. Актив студенческих отрядов – это актив молодёжной политики нашей республики. Поздравляю вас с завершением сезона и началом нового пути!».

В 1 сезоне работали всего 6 отрядов с 13 июня по 25 июля 2018 года («Аргыс» — территория академии, «Эрчим» — Жилкомсервис, «Модун» — Жилкомсервис, «Буойуттар» — Автодорожный округ, «5 элемент» — Управление молодежи и семейной политики ГО «Город Якутск», «Сыдьаай» — Хатасс). Всего 87 бойцов привлечены в 1 сезоне, все планы выполнены на 100%.

По итогам 1 сезона ректор ФГБОУ ВО Якутской ГСХА Иван Иванович Слепцов вручил Благодарственные письма по номинации «Лучший боец»:

Петров Айсиэн Александрович («Аргыс») – ФЛКиЗ, ТЛЗ-17; Куприянов Алексей Александрович («Аргыс») – АТФ, Тех-17; Бурнашева Любовь Александровна («Аргыс») – АТФ, ТОП-16; Николаев Олег Андреевич («Эрчим») – ОФ, АИ-15; Андреева Саяна Кирилловна («Эрчим») – ФВМ, ВСЭ-15; Протопопов Алексей Иванович («Модун») – АТФ, Тех-15; Климова Айыына Александровна («Буойуттар») – ДЭПиГо, ПО-17; Егорова Матрена Климовна («Буойуттар») – ФВМ, ВСЭ-15-2; Васильев Данил Дмитриевич («5 элемент») – ОФ, Мех-17-1.

Номинацию «Лучший комиссар» из 6 отрядов получила комиссар студенческого отряда «Буойуттар», студентка факультета ветеринарной медицины группы Вет-17-1 Шарина Вера Иннокентьевна.

По номинации «Лучший командир» из 6 отрядов удостоилась командир студенческого отряда «Аргыс», студентка агротехнологического факультета группы ТОП-16 Федорова Александра Николаевна.

2 сезон начинает работу с 26 июля по 24 августа 2018 года. Выйдут на работу 3 отряда по городу — по Сайсарскому округу – 8 бойцов, по Автодорожному округу – 8 бойцов и 15 бойцов студенческого отряда «Аргыс» на территории Академии.

После торжественной линейки командиры студенческих отрядов сдали отчеты по сезону командиру штаба студенческих отрядов Якутской ГСХА.

Следует отметить, что штаб студенческих отрядов Якутской ГСХА всего насчитывает 11 отрядов.