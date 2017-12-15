Закрыт Call-Центр управления здравоохранения Якутска

Уважаемые жители и гости города Якутска!
В связи с наличием Call-центров и «горячих линий» в медицинских организациях города Якутска, телефонный номер «горячей линии» Единого Call-Центра Управления здравоохранения города Якутска 31-85-85 закрыт для приема звонков. Просим звонить в Call-центры медицинских организаций по месту прикрепления или в Единый круглосуточный номер «горячей линии» Министерства здравоохранения РС (Я) по т. 8-800-250-47-14
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЯКУТСКА
|№
|Наименование учреждения
|Индекс, почтовый адрес
|Номер «горячей линии»
|1.
|ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»
|677001, г. Якутск
ул. Кальвица 3
|Call — центр: 500-003
Горячая линия: 21-10-45
|2.
|ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1»
|677027, г. Якутск,
ул. Кирова 19
|Call-центр — 300-003, 39-45-55
Горячая линия — 8 800 234-34-46 (Звонок бесплатный)
|3.
|ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2»
|677000, г. Якутск,
ул. Гагарина 10
|Call-центр 8-800-707-0399
Горячая линия: 8-914-823-52-00
|4.
|ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
|677010, г. Якутск,
ул. Лермонтова 121
|Call-центр: 507-507
|5.
|ГБУ РС(Я) «Поликлиника №5»
|677010, г. Якутск,
ул. Лермонтова 126
|Горячая линия: 25-16-05
Регистратура: 35-20-56, 8924-661-74-76
|6.
|ГАУ РС(Я) «Стоматологическая поликлиника г. Якутска»
|677000, г. Якутск,
ул. Ф.Попова 16
|Горячая линия: 701–713
Регистратура: 21-01-76
|7.
|ГБУ РС(Я) «Детская стоматологическая поликлиника»
|677000, г. Якутск,
ул. Ярославского 6/3
|Горячая линия: 8924762-87-47
Центр поддержки пациентов: 8924469-83-48
Регистратура: 42-22-56
|8.
|ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»
|677013, г. Якутск,
ул. Петровского 10/1
|Регистратура: 36-61-62, 32-13-89
|9.
|ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница»
|677005, г. Якутск,
ул. Курашова 91/3
|Горячая линия: 8-924-599-80-77
|10.
|ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница»
|677005, г. Якутск,
ул. Стадухина 81
|Горячая линия: 8-914-297-19-02
Касса платных услуг – 43-24-16
|11.
|ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи»
|677005, г. Якутск,
ул. П.Алексеева 64/1
|Номер телефона для вызова «скорой помощи»: 103
Оперативно — диспетчерский отдел: 43-01-04
Горячая линия: 8914-297-18-72
(круглосуточно)
|12.
|ГБУ РС(Я) «Городской специализированный Дом ребенка»
|677000, г. Якутск,
ул. П.Алексеева 97/1
|Горячая линия: 8914-296-10-96