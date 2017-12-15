Закрыт Call-Центр управления здравоохранения Якутска

Уважаемые жители и гости города Якутска! В связи с наличием Call-центров и «горячих линий» в медицинских организациях города Якутска, телефонный номер «горячей линии» Единого Call-Центра Управления здравоохранения города Якутска 31-85-85 закрыт для приема звонков. Просим звонить в Call-центры медицинских организаций по месту прикрепления или в Единый круглосуточный номер «горячей линии» Министерства здравоохранения РС (Я) по т. 8-800-250-47-14 «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЯКУТСКА № Наименование учреждения Индекс, почтовый адрес Номер «горячей линии» 1. ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска» 677001, г. Якутск ул. Кальвица 3 Call — центр: 500-003 Горячая линия: 21-10-45

Центр поддержки пациентов: 21-18-70 2. ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» 677027, г. Якутск, ул. Кирова 19 Call-центр — 300-003, 39-45-55 Горячая линия — 8 800 234-34-46 (Звонок бесплатный) 3. ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2» 677000, г. Якутск, ул. Гагарина 10 Call-центр 8-800-707-0399 Горячая линия: 8-914-823-52-00 4. ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» 677010, г. Якутск, ул. Лермонтова 121 Call-центр: 507-507 5. ГБУ РС(Я) «Поликлиника №5» 677010, г. Якутск, ул. Лермонтова 126 Горячая линия: 25-16-05 Регистратура: 35-20-56, 8924-661-74-76 6. ГАУ РС(Я) «Стоматологическая поликлиника г. Якутска» 677000, г. Якутск, ул. Ф.Попова 16 Горячая линия: 701–713 Регистратура: 21-01-76 7. ГБУ РС(Я) «Детская стоматологическая поликлиника» 677000, г. Якутск, ул. Ярославского 6/3 Горячая линия: 8924762-87-47

Центр поддержки пациентов: 8924469-83-48 Регистратура: 42-22-56 8. ГБУ РС(Я) «Детская городская больница» 677013, г. Якутск, ул. Петровского 10/1 Регистратура: 36-61-62, 32-13-89 9. ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница» 677005, г. Якутск, ул. Курашова 91/3 Горячая линия: 8-924-599-80-77 10. ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница» 677005, г. Якутск, ул. Стадухина 81 Горячая линия: 8-914-297-19-02 Касса платных услуг – 43-24-16 11. ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи» 677005, г. Якутск, ул. П.Алексеева 64/1 Номер телефона для вызова «скорой помощи»: 103 Оперативно — диспетчерский отдел: 43-01-04

Старший врач смены: 43-29-67 Горячая линия: 8914-297-18-72 (круглосуточно) 12. ГБУ РС(Я) «Городской специализированный Дом ребенка» 677000, г. Якутск, ул. П.Алексеева 97/1 Горячая линия: 8914-296-10-96 comments powered by HyperComments Источник: ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения города Якутска при МЗ РС (Я)».

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