Законы, вступающие в силу в январе 2018 года

Малообеспеченные семьи начнут получать пособия на первого ребёнка, МРОТ близится к прожиточному минимуму, зарплаты бюджетников и пенсии неработающих пенсионеров повысятся.

С 1 января в России вступает в силу целый ряд Федеральных законов и постановлений Правительства. «Парламентская газета» выбрала самые важные изменения в законодательство, касающиеся большинства россиян.

1 января. Малообеспеченные семьи получат пособия на первого ребёнка

Малообеспеченные семьи получат дополнительные пособия на детей. Кроме того, будет расширен перечень целей, на которые можно будет потратить материнский капитал. Это предусматривает пакет президентских законов, направленных на поддержку семей.

Один из законов наделяет малообеспеченные семьи правом на получение выплат за рождение первого и второго ребёнка. Соответствующее пособие будет выплачиваться с 1 января 2018 года семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 кратную величину прожиточного минимума в регионе.

«Разница в том, что средства на пособия на первого ребёнка будут перечисляться в виде субвенций из федерального бюджета в бюджеты субъектов Федерации. На второго ребёнка выплаты будут осуществляться из средств материнского капитала», — пояснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Размер выплат составит размер прожиточного минимума ребёнка в том субъекте Федерации, где живёт семья. Второй закон предполагает продление программы материнского капитала на три года, а также расширяет перечень целей, на которые эти средства можно потратить. Так, в перечень целей попадёт дошкольное образование в ясельных группах.

1 января. МРОТ приблизится к прожиточному минимуму

С 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 85 процентов прожиточного минимума, а в 2019 году они сравняются. При этом в законе предусмотрено, что в случае снижения фактического прожиточного минимума, величина МРОТ уменьшаться не будет.

Размер МРОТ в 2018 году составит 9489 рублей.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что указанный закон можно назвать судьбоносным. «На протяжении последних лет мы каждый год принимали закон, приближающий МРОТ к уровню прожиточного минимума, — сказал сенатор. – Этот документ подводит финишную черту под этими процессами».

1 января. Ставку акцизов на бензин повысят

Ставки акцизов на литр автомобильного бензина и дизельного топлива будут увеличены на 50 копеек.

Как пояснил заместитель министра финансов Илья Трунин, такая мера принесёт бюджету 55 миллиардов рублей дополнительного дохода. Также с Нового года увеличатся ставки на сигареты, папиросы, табак, сигары, сигариллы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.

Скорректируют и ставки акцизов для легковых автомобилей. В 2018 году ставка для машин с мощностью двигателя от 200 до 300 лошадиных сил составит 714 рублей за 1 лошадиную силу, с мощностью двигателя от 300 до 400 – 1218 рублей, с мощностью двигателя от 400 до 500 – 1260 рублей, с мощностью двигателя более 500 лошадиных сил – 1302. Это обеспечит дополнительные доходы в бюджет в размере 14 миллиардов рублей ежегодно.

1 января. В здравоохранение придут телемедицинские технологии

В России появятся правовые основы для внедрения телемедицины. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, прежде врачам приходилось оказывать соответствующие услуги фактически на свой страх и риск, «пересылая по почте и через мессенджеры результаты анализов, копии выписок и заключений».

Кроме того, информатизация здравоохранения позволит перейти к выписке электронных рецептов, а данные медицинских карт пациентов, внесённые в систему, сможет просмотреть любой врач, к которому обратится больной.

Особое внимание при работе над законам парламентарии уделили защите персональных данных пациентов и информации из их медицинских карт.

По словам Леонида Левина, для многих граждан конфиденциальность такой информации даже более важна, чем неразглашение данных о банковских картах. «Необходимо обеспечить её защиту, чтобы эти сведения не использовали злоумышленники», – призвал он.

1 января. В отечественных аэропортах заработает система tax free

В России появится система tax free — компенсация иностранцам налога на добавленную стоимость при вывозе приобретенных в России товаров.

Воспользоваться этим правом смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков, речь идёт о крупных покупках на сумму не менее чем десять тысяч рублей.

По мнению депутата, таким образом Россия демонстрирует открытость для взаимодействия с другими странами и заинтересованность в притоке иностранных туристов.

Систему tax free апробируют в аэропортах и морских портах, где фиксируется наибольшее количество иностранных граждан. На внедрение системы придётся потратить 260 миллионов рублей, но, по словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, в будущем она позволит увеличить турпоток и обороты российской торговли.

1 января. Пенсии уволившимся пенсионерам проиндексируют оперативно

Прекратившим работать пенсионерам проиндексируют пенсию с месяца, следующего за месяцем увольнения.

«То есть если человек уволился с 1 июня, то его пенсия должна быть проиндексирована с 1 июля. Обращу внимание – если он уволился с 30 июня, то пенсия ему также должна быть проиндексирована с 1 июля», – пояснила один из авторов соответствующего закона, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

При этом сенатор подчеркнула, что корректировка будет идти не сразу, а примерно в те же сроки, что и сегодня – через три-четыре месяца, так как те административные процедуры, которые действуют в настоящее время, сохранятся.

«То есть Пенсионному фонду нужно получить необходимые данные, их обработать, рассчитать сумму выплат. Но очень важно, что деньги у пенсионеров не пропадут, и через 3-4 месяца они получат всю причитающуюся им сумму с учётом индексации с месяца, следующего за месяцем увольнения», – подчеркнула она.

1 января. Дети-«подкидыши» начнут получать социальную пенсию

Сироты, чьи родители неизвестны — так называемые «подкидыши» — начнут получать социальную пенсию. Размер выплат составит 10 068 рублей 53 копейки в месяц. Разработанный группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко закон решил проблему, которая стояла с 1956 года.

«Именно в 1956 году был принят закон, устанавливающий детям-сиротам социальную пенсию по случаю потери кормильца. Но дети, чьи родители неизвестны, не подпадали под это правовое регулирование», — сказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Новый вид социальной пенсии будут назначать тем детям, кто был найден или оставлен матерью, не предъявившей удостоверение личности.

1 января. Пакетные туры зарегистрируют в системе «Электронная путёвка»

Продажа всех пакетных туров будет регистрироваться в государственной информационной системе «Электронная путевка». Документ с уникальным номером — электронная путёвка — будет формироваться в системе по каждому проданному туру. С помощью номера путёвки туристы смогут отслеживать статус своего тура в режиме онлайн. Все этапы оплаты и бронирования авиабилетов и отеля также будут доступны в системе.

С квитанцией «электронной путёвки» можно будет обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации «Турпомощь» в случае невыполнения туроператором своих обязательств. Кроме того, проект обеспечит постоянный обмен данными между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.

1 января. Госуслуги предоставят без привязки к месту жительства

Подавать запросы, документы, информацию, необходимую для получения госуслуг, можно будет в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре (МФЦ) вне зависимости от места жительства или пребывания.

С такой законодательной инициативой выступило Правительство. Как пояснил статс-секретарь – заместитель министра связи и массовых коммуникаций Олег Пак, документ призван повысить качество оказания государственных услуг гражданам.

«Указанные изменения минимизируют материальные и временные издержки россиян, позволят федеральным органам исполнительной власти более гибко реагировать на объективные потребности граждан в части получения государственных услуг, которые могут возникнуть в разных регионах России», — указано в пояснительной записке к закону.

1 января. За кибератаки на критическую IT-инфраструктуру начнут наказывать по Уголовному кодексу

За кибератаки на «критическую информационную инфраструктуру» России введут уголовную ответственность. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Объектами такой инфраструктуры признаны информационные системы и телекоммуникационные сети госорганов, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной промышленности, атомной промышленности, ракетно-космической промышленности, горнодобывающей промышленности, металлургии и химпрома.

«Когда урон от кибератак для отечественной экономики исчисляется сотнями миллионов долларов, государство не должно стоять в стороне. В условиях нехватки на рынке специалистов по кибербезопасности, снижения расходов компаний на эти цели в связи с экономическими трудностями, именно государство должно обеспечить определенные гарантии в сфере информационной безопасности», — отметил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

1 января. Мессенджеры не смогут работать с анонимными пользователями

ными пользователями

Вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Идентификация будет осуществляться при помощи абонентского номера на основании соответствующего договора между мессенджером и оператором связи.

Кроме того, владельцев мессенджеров обяжут обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений, возможность рассылки электронных сообщений по инициативе государственных органов, а также ограничивать передачу информации, распространяемую с нарушением требований законодательства.

За работу с анонимными пользователями операторам мессенджеров придётся заплатить штраф. Для граждан он составит от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова указала, что аналогичные меры применяются в европейских странах. «Власти там ушли далеко вперёд в идентификации пользователей. В Великобритании власти требуют от мессенджеров немедленной дешифровки любой переписки пользователей, которых они заподозрили в противоправных действиях», — сказала депутат.

По словам парламентария, закон не вводит полный контроль, а лишь даёт возможность правоохранительным органам получить сведения, необходимые для расследований преступлений.

1 января. Повысятся пенсии и зарплаты бюджетников

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процентов. Величина индексации в наступающем году превысит уровень инфляции. Также с 1 января 2018 года на четыре процента увеличатся оклады госслужащих, дипломатических работников и служащих сферы юстиции.

На четыре процента будут повышены оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям, должностные оклады и оклады по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, и лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, на 4 процента вырастут должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Повысятся и зарплаты бюджетников.

Кроме того

1 января. Чиновников-коррупционеров внесут в специальный реестр

В России появится реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. В этой системе сведения о чиновниках-коррупционерах будут храниться в течение пяти лет. В реестр будут попадать не только государственные гражданские и муниципальные служащие, но и государственные служащие высшего уровня, работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета России, таможни, пожарной службы, представители Центробанка, а также должностные лица госкорпораций.

Порядок включения и исключения из реестра сведений, методы его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы определит Правительство.

1 января. Оборот слабоалкогольных энергетиков запретят

Вступит в силу запрет на производство и продажу слаболкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества.

Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов. Исключение — производство такой продукции для экспорта.

1 января. Детей не смогут перевозить в старых автобусах

С 1 января 2018 года организованная перевозка детей может осуществляться только на автобусах не старше 10 лет.

Первоначально планировалось, что это правило начнёт действовать годом ранее — с января 2017 года, однако, по просьбе перевозчиков, сроки неоднократно переносились. В частности, компании просили время на обновление автобусного парка. Туристические агентства и учебные заведения, в свою очередь, опасались, что пострадает сегмент детского организованного туризма, так как многие школьные автобусы использовались больше 10 лет.

1 января. Банки «разделят» по лицензиям

Завершится процесс классификации банков по лицензиям — «базовой» и «универсальной». Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала составит 300 миллионов рублей. На получение универсальной лицензии смогут претендовать банки с уставным капиталом от 1 миллиарда рублей.

Кредитные организации с базовой лицензией сосредоточатся, в основном, на кредитовании малого и среднего бизнеса в регионах, а их «международные связи» будут ограничены участием в международных платёжных системах — Visa, MasterCard и других. Обладатели универсальной лицензии смогут осуществлять все операции, в том числе на международном уровне.

1 января. В полисы ОСАГО добавят QR-код

На полисах ОСАГО появится QR-код. Это новшество позволит получить сведения о договоре в режиме онлайн.

Также с Нового года с 5 дней до двух неделей увеличится так называемый «период охлаждения» — отрезок времени, в течение которого водитель имеет право отказаться от дополнительных услуг, предложенных страховщиками.

5 января. Операторов связи могут будут обязаны передавать номер абонента в неизменном виде

Операторы связи будут обязаны передавать в неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку смс-сообщения или осуществляющего голосовой вызов.

По мнению парламентариев, если номер будет оставаться неизменным, это повысит ответственность тех, кто рассылает абонентам смс рекламного или иного характера, а также обеспечит достоверность данных при проведении оперативно-разыскных мероприятий.