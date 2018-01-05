Законы и постановления, вступившие в силу с января 2018 года

С 1 января в России вступает в силу целый ряд Федеральных законов и постановлений Правительства.

Скорректирован ряд норм, касающихся социальной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Так, внесены изменения в перечень документов, подтверждающих статус этих граждан, а также расширен перечень возможностей приобретения жилых помещений владельцами жилищного сертификата

Ставки акцизов на литр автомобильного бензина и дизельного топлива будут увеличены на 50 копеек. Как пояснил заместитель министра финансов Илья Трунин, такая мера принесёт бюджету 55 миллиардов рублей дополнительного дохода. Также с Нового года увеличатся ставки на сигареты, папиросы, табак, сигары, сигариллы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Скорректируют и ставки акцизов для легковых автомобилей.

Сироты, чьи родители неизвестны — так называемые «подкидыши» — начнут получать социальную пенсию. Размер выплат составит 10 068 рублей 53 копейки в месяц. Новый вид социальной пенсии будут назначать тем детям, кто был найден или оставлен матерью, не предъявившей удостоверение личности.

Подавать запросы, документы, информацию, необходимую для получения госуслуг, можно будет в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре (МФЦ) вне зависимости от места жительства или пребывания.

За кибератаки на «критическую информационную инфраструктуру» России введут уголовную ответственность. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Идентификация будет осуществляться при помощи абонентского номера на основании соответствующего договора между мессенджером и оператором связи.

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процентов. Величина индексации в наступающем году превысит уровень инфляции. Также с 1 января 2018 года на четыре процента увеличатся оклады госслужащих, дипломатических работников и служащих сферы юстиции.

В России появится реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. В этой системе сведения о чиновниках-коррупционерах будут храниться в течение пяти лет. В реестр будут попадать не только государственные гражданские и муниципальные служащие, но и государственные служащие высшего уровня, работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета России, таможни, пожарной службы, представители Центробанка, а также должностные лица госкорпораций.

Вступит в силу запрет на производство и продажу слаболкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества. Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов. Исключение — производство такой продукции для экспорта.

С 1 января 2018 года организованная перевозка детей может осуществляться только на автобусах не старше 10 лет.

На полисах ОСАГО появится QR-код. Это новшество позволит получить сведения о договоре в режиме онлайн.

Операторы связи будут обязаны передавать в неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку смс-сообщения или осуществляющего голосовой вызов.

Прекратившим работать пенсионерам проиндексируют пенсию с месяца, следующего за месяцем увольнения.