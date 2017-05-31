Законопроект о статусе первого президента будет доработан

Народные депутаты республики на XXІX пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) рассмотрели проект закона о статусе первого президента республики. Сегодня этот вопрос остается открытым, поскольку ранее аналогичные документы вызывали протест прокуратуры, а некоторые статьи действующих законов признаны не соответствующими федеральному законодательству.

«Сегодня мы законопроект принимаем в первом чтении. Никто больше нас не заинтересован в том, чтобы документ был обоснованным и не стал предметом судебных разбирательств и протестов. Поэтому он будет доработан до конца», — отметил спикер парламента Александр Жирков.

При рассмотрении законопроекта депутаты приводили различные доводы. С одной стороны, документ потребует дополнительных финансовых расходов из бюджета, с другой — он определяет статус первого президента Республики Саха, «учитывая его особые заслуги в укреплении государственности Якутии и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона».

По словам руководителя департамента по государственно-правовым вопросам АГиП Галины Телегиной, предложенный проект не меняет сути того закона, который был признан не соответствующим федеральному законодательству, и может стать предметом судебных разбирательств.