Закончилось выдвижение в Ил Тумэн

Центризбирком Якутии завершил прием документов от кандидатов по одномандатным округам и списков от избирательных объединений политических партий на выборы Госсобрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва. О своем намерении получить кресла в парламенте заявили 12 партий.

«По состоянию на 16 июля, политическими партиями выдвинуто порядка 600 кандидатов. Это предварительные данные, после проверки документов, они могут незначительно измениться», — пояснили ЯСИА в Центризбиркоме Якутии.

Списочные составы кандидатов представили 12 партий:«Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Гражданская платформа», «Родина», «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ в Республике Саха (Якутия)», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Партия Роста», «Партия социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу», «Коммунисты России» и Российская экологическая партия «Зеленые».

По одномандатным округам кандидатов выдвинули 10 партий: «Единая Россия» выдвинула 35 человек, «Справедливая Россия» — 31 человека, ЛДПР – 29, КПРФ – 17, «Гражданская платформа» – 8, «Родина» — 6, «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ в Республике Саха (Якутия)» — 4, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 3, «Партия Роста» — 2, «Партия социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» выдвинула 1 человека.

По состоянию на 16 июля рабочей группой ЦИК РС(Я) заверены списки всех политических партий. Также проверено наличие документов, необходимых для выдвижения по одномандатным избирательным округам у 136 кандидатов. Далее сведения о кандидатах в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва будут направлены в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

Напомним, выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва состоятся 9 сентября 2018 г. в единый день голосования. Также в этот день якутянам предстоит выбрать главу республики, глав 15 муниципальных образований и новый состав Городской думы.