«Закон о помощи многодетным семьям в Якутии не работает» — общественник

Сотни многодетных семей республики вышли на митинг, протестуя против нарушения их прав.

Федеральное и региональное законодательства о поддержке многодетных семей в Якутии не работает, потому, что не обеспечены финансово. Результаты такой политики властей выливаются на улицы республиканской столицы. На митинг протеста против нарушения их прав, в третий раз за три года, вышли сотни многодетных якутских семей. Вместе с ними протестовали ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. В обеспечение исполнения федерального закона «О выделении бесплатных земельных участков многодетным семьям» власти Якутии еще в 2012 году выделили 1310 семьям участки под строительство жилья. Обещали власти, как того требует закон, подвести к будущему «многодетному поселку» свет и воду, дороги, построить школы, котельную, детские сады, медицинское учреждение. Но прошло почти 7 лет, а участки как стояли на пустой земле, так и стоят – власть не выполнила своих обещаний. За почти 7 лет власти Якутии нашли деньги только на подводку электроэнергии. К микрорайону «Северный» в Якутске не ведут даже дороги – проехать туда зимой и в весенне-осеннюю распутицу не под силу даже экстренным службам – МЧС и скорой помощи.

«У нас и республиканский закон принят, согласно которому каждая многодетная семья имеет право получить финансовую помощь на строительство жилья в размере до 2 млн рублей. Но и этот закон не работает. Для его реализации недостаточно финансирования. Многодетность – традиция Якутии. В отличие от других регионов России, у нас в семьях рожают детей, многодетных много. И получается, что 50 семей помощь получили, а за это время 100 семей таких в очередь добавилось. Очередь растет. Нам необходима помощь федерального центра. Мы должны также добиться поддержки республиканских властей в решении этого важнейшего вопроса. Помимо закона о выделении участков многодетным семьям, есть и федеральные программы. Если республика найдет миллиард рублей, федеральный центр профинансирует остальное. Ведь сегодня многодетные семьи Якутии поставлены в худшие условия по сравнению с остальными – с теми, у кого в семье один – два ребенка. В таких семьях родители не могут купить своим детям даже самого необходимого. Это несправедливо. И республика, и город Якутск должны в большей мере участвовать в решении проблем многодетных семей! Мы все вместе сегодня должны думать о том, как не потерять население Якутии, как обеспечить безопасность таких семей», — сказал общественный деятель, руководитель общественной организации «Спасем реку Лену» Иван Степанов.

Напомним, 3 сентября 2016 года президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, поручил решить демографическую проблему Дальнего Востока и в ближайшие три года добиться устойчивого демографического прироста. Прошло почти два года из отпущенного трехлетнего срока – из всех регионов Дальнего Востока одна Якутия по итогам первых четырех месяцев 2018 года продемонстрировала превышение рождаемости над смертностью. Многодетные семьи – традиция республики, но им сегодня нужна экстренная помощь.

Участники митинга отправили обращение к президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в другие федеральные и региональные органы власти с просьбой принять меры для исполнения законодательства о поддержке многодетных семей на территории Якутии.