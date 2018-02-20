Закон о нематериальном – о сакральных местах

Дмитрий СЕМЕНОВ, депутат Госсобрания (Ил Тумэн), четвертый год добивается принятия республиканского закона «О сакральных местах Республики Саха (Якутия)». Но если честно, не каждый сразу сможет понять, в чем смысл этого закона, для чего он нужен жителям республики. Постараемся ответить на этот вопрос, и начнем с термина «сакральное».

СПРАВКА

Как сообщает Википедия, слово «сакральное» происходит от латинского sacrum — священное, посвященное Богу, «в широком смысле — всё, имеющее отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений». Святое, священное, сакральное – это сравнимые понятия. Сакральное появилось не в религиозном, а в научном лексиконе и используется при описании всех религий, включая язычество, первоначальные верования и мифологию.

Святое, священное, сакральное

Дмитрий Семенов: — Я бы назвал этот закон «духовным», так как он призван защищать сакральные места, которые не имеют материального воплощения. Ведь наши предки строили из дерева, а такие постройки время безжалостно уничтожает. Как таковых памятников у якутов нет, есть места, где есть захоронения, где проживали исторические личности, где по издавна заведенной традиции принято проводить обряды. Они не попадают под действие федерального закона об охране памятников. Такие места и являются сакральными, хотя это просто лес, алаас, озеро, гора, не отличимые от остальной природы для постороннего глаза. Их значимость для местных жителей в народной памяти, то есть нематериальная, но не менее священная. В каждом наслеге, улусе есть такие места, обладающие мистической силой, особым духом. В это веровали поколения наших предков, исполняя там древние обряды.

Из проекта Закона Республики Саха (Якутия) «О сакральных местах Республики Саха (Якутия)»

Сакральные места Республики Саха (Якутия) – почитаемые коренными народами Республики Саха (Якутия) природные объекты, такие как горы, перевалы, реки, озера, холмы, деревья и иные, наделяемые согласно традициями, обычаями, обрядами, верованиями и религиями коренных народов Республики Саха (Якутия) священным смыслом, а также места ритуальных захоронений и захоронений предков, являющиеся неотъемлемой частью традиций, обычаев, обрядов, верований, религий и культурного наследия коренных народов Республики Саха (Якутия), и несут историко-культурное значение.

Сакральные места под защиту закона

Дмитрий Семенов: — Идея создать закон, который мог бы защитить эти места от бездумного хозяйственного освоения, возникла у меня давно – в 2012 году, когда по инициативе краеведов Хангаласского улуса я участвовал в пресс-туре по долине Эркээни. Это родные для меня края, я их хорошо знаю, и там много точек на карте, которые тесно связаны с важными событиями истории народа саха, с родом Тыгына и его потомков. Мы беседовали с местными старожилами, краеведами. Вообще, Якутия богата на любознательных людей, энтузиастов-краеведов, которые пишут и издают книги об истории своих наслегов, улусов. Народ повсеместно, не только на моей малой родине, очень интересуются своей историей, проявляя свою мудрость. И не раз они обращались ко мне как к депутату Ил Тумэна с просьбой взяться за охрану наших священных мест. Люди видят, что во время частной собственности земля стала товаром. Это вызывает их законные опасения за сохранность исторически и духовно значимых мест. Необходим закон, который ставит рамки хозяину, во владение которого попала сакральная территория, налагает на него определенную ответственность. Иначе мы рискуем хозяйственно освоить участок и потерять свою национальную память. У нас всего три долины в пойме Лены – Энсиэли, Туймаада, Эркээни, где возможно сельскохозяйственное освоение. Урбанизация происходит стремительно – Туймаада активно осваивается активно растущим Якутском, и говорить о сохранении исторических мест там уже невозможно. Но мы можем постараться сберечь сакральные места в сельской местности в двух других долинах, установить для них регулируемые режимы хозяйственной деятельности трех видов.

Из проекта Закона Республики Саха (Якутия) «О сакральных местах Республики Саха (Якутия)»

— категория «заповедный режим (А)», в пределах которой не допускается любое хозяйственное и рекреационное использование территории, проводятся только традиционные обрядово-ритуальные действия и посещения;

— категория «ограниченный режим пользования (Б)» обеспечивает условия сохранения сакрального места, в пределах территории которого допускаются традиционные обрядово-ритуальные действия, посещения и ограниченное ведение хозяйствования;

— категория «зона развития (В)» обеспечивает условия сохранения сакрального места, в пределах которой допускается ведение регулируемой экскурсионной деятельности, традиционного вида хозяйствования, туристической деятельности с соблюдением требований по сохранению сакрального места.

Давайте создадим прецедент

Дмитрий Семенов: — Конечно, разработать проект закона и пройти все этапы его принятия – процесс долгий и трудный. Я подготовил три варианта, учел выводы заключений и рекомендации. Была создана рабочая группа республиканского парламента, в январе состоялось первое заседание, на котором мой законопроект поддержали, но и внесли очередные поправки. Само слово «сакральное» вызывает у юристов сомнение, мол, в правовом поле такого слова нет… Так давайте создадим прецедент. Думаю, что в других регионах тоже есть подобные инициативы. Знаю, что постановление правительства о сакральных территориях принимали в Алтайском крае.

По законопроекту, определять, является ли то или иное место сакральным, будет комиссия с широким привлечением общественности, которая проведет нужную экспертизу,

Из проекта Закона Республики Саха (Якутия) «О сакральных местах Республики Саха (Якутия)»

Экспертиза проводится Комиссией по проведению экспертизы сакральных мест Республики Саха (Якутия), созываемой уполномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) с привлечением представителей общественности Республики Саха (Якутия) на основании заявки органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. Количество представителей общественности должно составлять не менее 2/3 от общего числа членов комиссии, проводящих экспертизу.