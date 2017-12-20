Закон о максимальной цене на выполнение работ по установлению границ участков принят

На XXXIII (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн), состоявшемся 20 ноября 2017 года, народные депутаты республики приняли в окончательном чтении закон республики «О максимальной цене на выполнение на территории Республики Саха (Якутия) работ по установлению на местности границ земельного участка, предоставленного гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Правительством Республики Саха (Якутия).

Проект закона Республики Саха (Якутия) представили председатель Госкомитета по ценовой политике республики Антонина Винокурова и председатель постоянного комитета парламента по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

На вопросы Петра Аммосова и Ивана Шамаева о тарифах, конкретнее о том, что расценки на оформление документов на гектар завышены и сельскому жителю не по карману, было отвечено, что населению была предоставлена возможность участия в обсуждении данных вопросов через специальный раздел в портале МФЦ, где тарифы были обсуждены и урегулированы с участием населения республики. Во время прений Дмитрий Семенов выступил в поддержку принятия закона, а Иван Шамаев высказался за то, чтобы принять законопроект только в первом чтении, поскольку, на его взгляд, население недостаточно информировано о работе по внесению изменений в закон и мало привлечено в обсуждении законопроекта республики «О максимальной цене на выполнение на территории Республики Саха (Якутия) работ по установлению на местности границ земельного участка, предоставленного гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .

Однако большинство народных депутатов проголосовали за окончательное принятие закона, так как проект закона достаточно рассмотрен и обсужден перед пленарным заседанием, внесены конструктивные и взвешенные предложения по изменениям в закон республики.