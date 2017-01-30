Закон о госбюджете 2017 нарушает конституционные права сирот

Прокуратура республики проверила проект Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» на предмет полноты финансирования расходов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее детей-сирот).

Установлено, что данным проектом на обеспечение детей-сирот квартирами в 2017 году предусмотрено всего 624 млн. руб. вместо 1 081 млн. руб., необходимых для обеспечения всех стоящих в реестре 1274 сирот.

Таким образом, предусмотренных проектом Закона о госбюджете на 2017 год средств достаточно только для оплаты заключенных в 2016 году контрактов на приобретение 675 квартир.

Тем самым, на 2017 году не обеспечены финансированием расходы на приобретение жилья для 599 сирот, из которых 21 должны были получить квартиры еще в 2016 году, что не соответствует требованиям бюджетного и конституционного законодательства, согласно которым объем финансовых средств должен соотноситься с фактической численностью граждан соответствующей категории.

Согласно постановлению Конституционного суда РФ от 23.04.2004 N 9-П закон о бюджете не может в качестве последующего закона изменять положения других федеральных законов и тем более — лишать их юридической силы. Российская Федерация как правовое социальное государство не может произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств.

Прокуратура республики 30.01.2017 направила в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) отрицательное заключение на проект Закона о госбюджете на 2017 год , указав на необходимость увеличить финансирование на жилье детей-сирот в 2017 году с 624 млн. руб. до 1 081 млн. руб.