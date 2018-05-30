Заключенный обманул жителей Якутии на 1 миллион рублей

Якутский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца Усть-Янского района, обвиняемого в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании установлено, что мужчина совершил преступления, отбывая наказание в исправительной колонии по приговору суда, с использованием средств мобильной связи.

В период времени с 27 мая до 25 октября 2017 года подсудимый, имея доступ к сети Интернет, под видом потенциального покупателя звонил гражданам, разместившим объявления о продаже мобильных телефонов, лодок, лодочных моторов и квадроцикла, вводя их в заблуждение относительно своих намерений о приобретении их товара.

При этом он сообщал продавцам, что денежные средства будут перечислены на их лицевой банковский счет и посредством приложения «WhatsApp» отправлял фотографию подложного документа о перечислении денежных средств. По его просьбе товар у продавцов забирали его знакомые, которые не были осведомлены о его преступных намерениях.

Таким образом от его действий пострадали 10 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более 1 млн. рублей.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания по совокупности приговоров в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Прокуратура г.Якутска напоминает гражданам проявлять бдительность при достижении договоренности с покупателем о безналичной форме оплаты товаров и не передавать свое имущество, не убедившись в фактическом поступлении денежных средств на банковский счет.