Заклейменная: Якутянка, которую соседка превратила в уголовницу, получила работу

Наказание без преступления: уже несколько месяцев жительница Якутска Юлия Звягина пытается доказать свою невиновность. В марте этого года женщина решила сменить место работы, но встретилась с отказом работодателя: оказалось, что за ней числятся три судимости. После обращения к омбудсмену по правам человека ей удалось получить заветную работу, передает телеканал «Якутия 24».

По базе правоохранительных органов Юлия — грабитель и вор. На деле — законопослушный гражданин. У нее официальная работа, двое детей и муж.

В Москве Юлия никогда не была, но именно там много лет назад произошел случай, который стал отправной точкой этого недоразумения.

«Приехали милиционеры и сказали, что позавчера в Москве совершили кражу. Чуть позже по факсу пришла фотография, на которой была изображена моя соседка. Только потом я поняла, что бывшая соседка использовала мои персональные данные», — сказала Юлия Звягина

Прокуратура Москвы предоставила республиканским коллегам документы, на основании которых на этапах уголовного дела идентифицировали личность виновного.

После безнадежных попыток объясниться с потенциальными работодателями, женщина обратилась к уполномоченному по правам человека.

«Мы достигли понимания со стороны генерального директора медицинского центра. В настоящее время Юлия Михайловна работает в медицинском центре, в прачечной, где она ранее обращалась по заявлению и получила устный отказ», — сказала уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева

Борьба за права Юлии Звягиной продолжается. Сегодня проверку по делу проводит прокуратура Москвы.