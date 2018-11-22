ЗАГС Якутии: С какой страны самый популярный муж-иностранец у якутянок

Порядка 500 браков с иностранцами каждый год регистрируют сотрудники ЗАГС в Якутии. Чаще всего якутяне связывают себя узами брака с гражданами Таджикистана. Такую статистику озвучила исполняющий обязанности руководителя управления ЗАГС при правительстве Якутии Туйаара Такасаева в ходе передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».

«Браки заключаются вне зависимости от национальности. Если все документы соответствуют законодательству, то мы не имеем права отказать. Как показывает статистика, в год регистрируется порядка 500 браков с иностранными гражданами. По крайней мере, резких скачков по увеличению не замечено. Что касается действительности таких браков, то их фиктивность определяет только суд», — сказала она.

Всего по итогам девяти месяцев этого года зарегистрировано около пяти тысяч браков. Разводов – три тысячи.

Несмотря на то, что половина зарегистрированных расторгает брак, Туйаара Такасаева отметила, что семьи в Якутии достаточно крепкие.

«Из года в год разводимость не превышает 60%. Надо учитывать то, что органы ЗАГС не ведут статистику по так называемым гражданским бракам. Бывало, что мы в торжественной обстановке отмечали и 60-летие совместной жизни, и даже 70-летие совместной жизни», — отметила она.

Чаще всего женщины выходят замуж в возрасте от 20 до 29 лет. Мужчины «созревают» к браку чуть позднее — от 25 до 29 лет.

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