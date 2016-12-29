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Путешествия
29 декабря 2016, 17:29
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Загранпаспорт в 2017 г. будет дешевле стоить

Без названия (2)

Госпошлина на документ нового поколения на 10 лет для граждан старше 14 лет сегодня составляет 3,5 тысяч рублей, для несовершеннолетних до 14 лет — 1,5 тысячи рублей.

В феврале 2017 г. , подав необходимые документы и справки в электронном виде (отсканировав или сфотографировав на телефон), пользователь портала госуслуг заплатит на треть меньше. Для взрослых в данном случае скидка составит 1 050 рублей. На оформлении детского загранпаспорта можно будет сэкономить 450 рублей.

Кстати, получать готовый паспорт с 2017 года можно не только в паспортном столе, но и в МФЦ рядом с домом. В некоторых пилотных регионах страны такая практика уже действует. А с 1 января услуга будет доступна по всей России.

Скидки будут действовать на федеральные услуги при получении их онлайн через портал www.gosuslugi.ru.

Полный список услуг, на которые будут распространяться скидки, Минкомсвязи обещает опубликовать в скором времени на своем сайте.

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Источник: http://360tv.ru/news/gosuslugi-deshevle-83172/
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