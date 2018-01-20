АФИША
КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$
56.59
€
69.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.01.2018, 15:45
Общество
В Ил Тумэне депутаты отметили юбилей
20.01.2018, 14:18
Политика
Фотофакт
Устьалданский депутат встретился с лидерами коммунистов России
20.01.2018, 13:12
Происшествия
В ДТП пострадал ребенок-пассажир
20.01.2018, 13:06
Республика
В Якутии начался сбор заявок от муниципалитетов для участия в программе поддержки местных инициатив
20.01.2018, 11:24
Общество
Резонанс
Скандал с врачом «драчуном»: неожиданный поворот драмы
20.01.2018, 11:14
Опрос
Загадка: сколько птиц на дереве?
20.01.2018, 11:11
Общество
Видео CNN о Якутии посмотрели миллионы!
20.01.2018, 9:59
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
20.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 20 января 2018
19.01.2018, 22:25
Происшествия
Экстра
В Алданском районе в результате ДТП погибли два человека
19.01.2018, 17:58
Общество
22 января предстоят временные ограничения электроснабжения
19.01.2018, 17:47
Общество
У якутских поваров появился шанс попасть в проект «Кондитер» на телеканале «Пятница!».
19.01.2018, 17:41
Общество
Молодёжь города Якутска приглашается на Ассессмент
19.01.2018, 17:40
Спорт
Лыжник из Якутии одержал победу на международном марафоне в Австрии
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
19.01.2018, 17:16
Происшествия
За интернет-мошенничество будут судить жительницу Верхневилюйского района
19.01.2018, 17:07
Политика
Фёдор Борисов о выборах: основные требования – законность и легитимность
19.01.2018, 17:03
Столица
Айсен Николаев: Якутия должна монетизировать холод
19.01.2018, 17:00
Происшествия
Уголовное наказание грозит женщине, повторно попавшейся на продаже алкоголя
19.01.2018, 16:52
Столица
Идет подготовка к VI деловой игре «МЭР»
19.01.2018, 16:46
Общество
Вертолеты Ми171-А2 успешно прошли испытания в Намском районе
19.01.2018, 16:25
Происшествия
Два брата задержаны за кражи
19.01.2018, 16:16
Культура & Образование
Спустя 8 лет на родную сцену вернулся спектакль о похождениях сюллюкюнов
19.01.2018, 16:10
Столица
В Якутске установят ящики для сбора предложений
19.01.2018, 15:55
Культура & Образование
Эксклюзив
Ушел из жизни солист оперы
19.01.2018, 15:54
Общество
Резонанс
Предприниматель Афанасий Алексеев отказался от разговора тет-а-тет с главой МВД Якутии
19.01.2018, 15:38
Культура & Образование
Открыт прием заявок на IV Республиканский исторический конкурс среди учащихся
19.01.2018, 15:33
Экономика
«Туймаада-Нефть» подвела итоги полугодия
19.01.2018, 15:25
Общество
Врачам Нерюнгринской ЦРБ вручили ключи от квартир
19.01.2018, 15:10
Экономика
В ЖДЯ расскажут об условиях перевозки в связи с введением единого тарифа
19.01.2018, 14:54
Происшествия
Прямая линия с главным следователем Якутии
19.01.2018, 14:50
Республика
«Это моя вотчина. И я в ней хозяин». Глава села Кюсюр производит массовые увольнения
19.01.2018, 14:32
Общество
Госавтоинспекция просит воздержаться от дальних поездок во время метели
19.01.2018, 14:25
Происшествия
Резонанс
Главный врач Нерюнгринской ЦРБ: Напавший на пациентку доктор уволился до окончания расследования
19.01.2018, 14:18
Общество
На встрече с главой Якутии волонтеры Алмазэргиэнбанка внесли предложения по развитию добровольчества
19.01.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Нюргуяна Никифорова представит Россию на Гран-при Туниса по дзюдо
19.01.2018, 13:45
Культура & Образование
ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда
19.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как воздержание влияет на женщину
19.01.2018, 13:10
Республика
Ил Дархан встретился с главами всех муниципальных образований Якутии
19.01.2018, 13:00
Происшествия
В столице три подростка попали под колеса автомобилей
19.01.2018, 12:50
Экология
Деятельность Минприроды Якутии обсудили в формате видеосвязи
19.01.2018, 12:40
Происшествия
В Якутии гость, уходя после застолья, прихватил с собой телевизор
19.01.2018, 12:30
Экономика
Ньургун Захаров назначен главным инженером Мирнинского ГОКа АЛРОСА
19.01.2018, 12:20
Путешествия
Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!
19.01.2018, 12:10
Общество
В Якутии будут награждены лучшие меценаты
19.01.2018, 12:00
Происшествия
Пьяный якутянин ночью вломился в дом бывшей
19.01.2018, 11:50
Желток
Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы
19.01.2018, 11:40
Республика
МЧС продолжает обеспечивать безопасность на крещенских купелях в Якутии
19.01.2018, 11:30
Происшествия
Ранее неоднократно судимой женщине назначено наказание в виде лишения свободы
19.01.2018, 11:20
Культура & Образование
Юные музыканты из Кореи приехали в Якутск
19.01.2018, 11:11
Происшествия
В Якутске ребенок выпал из окна
19.01.2018, 11:00
Политика
Егор Борисов: Если честно живете, то вам ничего не грозит
19.01.2018, 10:50
Происшествия
В 2017 году в республике зарегистрировано 12399 преступлений
19.01.2018, 10:40
Столица
В Якутске идет сбор предложений от горожан по благоустройству общественных пространств
19.01.2018, 10:30
Культура & Образование
В столице объявлен конкурс рисунков и сочинений «Якутск в 2050 году»
19.01.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии пресечена попытка ввоза более 1000 доз наркотика
19.01.2018, 10:10
Общество
Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду
19.01.2018, 10:00
Красота & Здоровье
Один ум хорошо, а телеконсультация лучше
19.01.2018, 9:50
Экология
Резонанс
В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак
19.01.2018, 9:40
Экология
Лютые морозы сковали Усть-Неру и Оймякон
19.01.2018, 9:30
Общество
Якутянин назначен гендиректором АО «ВНИПИпромтехнологии»
19.01.2018, 9:20
Экономика
ЯТЭК помог школьникам с выбором профессии
19.01.2018, 9:10
Общество
Вот это поворот! НВК «Саха» собирается отобрать чужой бренд?
19.01.2018, 8:59
Происшествия
В СОНТ «Сатал» вспыхнул пожар
19.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 19 января 2018
19.01.2018, 0:30
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения модельера
18.01.2018, 23:56
Республика
Эксклюзив
2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности
18.01.2018, 20:15
Столица
Глава города Айсен Николаев отчитался перед депутатами
18.01.2018, 18:05
Общество
В Якутске начались массовые крещенские купания
18.01.2018, 18:00
Общество
Внимание, розыск должников
18.01.2018, 17:45
Общество
Безопасность крещенских купаний под присмотром спасателей
18.01.2018, 17:35
Общество
Не пропусти «Лучшее в музыке»
Архив новостей
Опрос
20 января 2018, 11:14
370
Загадка: сколько птиц на дереве?
Сколько птиц попало в кадр?
comments powered by HyperComments
Сколько птиц на дереве?
2
3
4
5
6
10
Смотреть результаты
Загрузка ...
Архив опросов
Источник:
https://www.instagram.com/p/BeHRuaFhRS2/?taken-by=sakhalife.ru
Поделиться в соцсетях
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Теги:
#Загадка: сколько птиц на дереве?
ТОП НОВОСТИ
16.01.2018, 2:42
Общество
Резонанс
Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину
15.01.2018, 19:09
Общество
Скандал
Министр спорта Балакшин попал под подозрение?
15.01.2018, 19:14
Желток
Селфи якутянки взорвало интернет
17.01.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
В Якутии напавший на пациентку врач за минуту до этого спас медсестру от расправы
16.01.2018, 10:40
Политика
Резонанс
Скандал вокруг министра Балакшина: Официальный комментарий Минимущества Якутии
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
15.01.2018, 11:48
Экономика
Резонанс
Министр Сафронов сбавил обороты
17.01.2018, 10:47
Политика
Резонанс
Акции вниз! Скандалы с министрами Сафроновым и Балакшиным снижают рейтинг Ил Дархана
16.01.2018, 2:15
Желток
Эксклюзив
Спортивные обозреватели не дождались министра Балакшина…
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
СОЦСЕТИ
Подписаться на Instagram
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Политика
20.01.2018
Устьалданский депутат встретился с лидерами коммунистов России
Эксклюзив
Культура & Образование
19.01.2018
Ушел из жизни солист оперы
Культура & Образование
19.01.2018
ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда
Путешествия
19.01.2018
Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!
Желток
19.01.2018
Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы
Политика
19.01.2018
Егор Борисов: Если честно живете, то вам ничего не грозит
Общество
19.01.2018
Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду
Резонанс
Экология
19.01.2018
В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак
Политика
Желток
Сахалыы
Происшествия
Футуролог
Экономика
Финансы
ААР АЙЫЫ ИТЭҕЭЛЭ
Общество
Спорт
Красота & Здоровье
Столица
Республика
Экология
Культура & Образование
Путешествия
История
Афиша
Тест
Опрос
Справочники
Карта Якутска 2GIS
МЫ