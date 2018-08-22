Задымление в Якутске связано с грозовыми пожарами в Вилюйском улусе

В Вилюйском районе продолжают действовать природные пожары грозового происхождения, что стало причиной задымления в городе Якутске.

По оперативным данным на утро 22 августа, в Вилюйском районе остается локализованным один пожар на общей площади 39 га. На тушение пожара задействовано 14 человек и 2 единицы техники. Между тем, в районе продолжают действовать природные пожары грозового происхождения в зоне контроля лесных пожаров, что стало причиной задымления в городе Якутске.

Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории республики приняты меры по тушению 170 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составляет 109 365,29 га.

В зоне контроля лесных пожаров находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 23 пожара грозового происхождения в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Жиганском, Нюрбинском и Таттинском районах, сообщается на сайте Департамента по лесным отношениям Якутии.