Задержки рейсов в Тикси произошли из-за занятости пилотов в тушении пожаров

Задержки рейсов в Булунском районе Якутии произошли из-за высокой нагрузки на экипажи компании «Полярные авиалинии», связанной с тушением лесных пожаров и с перевозкой граждан из затопленных населенных пунктов. Как сообщили в пресс-службе компании, все пассажиры будут перевезены до места назначения, передает телеканал «Якутия 24».

«В связи с перевозкой граждан из затопленных населенных пунктов, выполнения рейсов по заявкам Авиалесоохраны, наблюдается высокая нагрузка на экипажи компании. Не стоит забывать, что многие рейсы задерживаются по метеорологическим условиям», — сообщили в компании.

Сегодня, 9 августа, будет выполняться рейс по маршруту Тикси – Хара – Улах. Завтра на вертолете Ми-8 будет выполнено три рейса по маршруту Тикси – Таймылыр и обратно. Таким образом, все пассажиры будут перевезены до места назначения.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что 42 жителя села Таймылыр третью неделю ждут рейса из Тикси «из-за отпуска летчиков «Полярных авиалиний».

По словам главы Булунского района Игоря Кудряшова, накопления людей в аэропорту нет. Жителям объяснили ситуацию.