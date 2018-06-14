Задержка в выплате пенсий произошла из-за технического сбоя

«Вопрос технического сбоя при финансировании выплаты пенсий получателям Сбербанка России оперативно решен. Денежные средства на выплату пенсий и иных социальных выплат за июнь перечислены кредитному учреждению сегодня», — сообщило в четверг Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия).

Отделение Пенсионного фонда РФ по РС(Я) напоминает, что в соответствии с законодательством предусмотрено два способа доставки пенсий – через «Почту России» или кредитные учреждения.

Доставка пенсии через ФГУП «Почта России»

В этом случае пенсию можно получать на дому или в отделении почтовой связи по месту жительства. Каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки. При этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Выплатной период в Республике Саха (Якутия) начинается с 5 числа и завершается к 20 числу месяца.

Доставка пенсии через кредитные учреждения

Пенсия зачисляется на лицевой счет в банке либо на счет банковской карты, открытой получателем пенсии в кредитном учреждении, с которым Отделением ПФР по РС(Я) заключен Договор о порядке доставки пенсии.

Дата начала финансирования кредитных организаций на выплату пенсий и иных социальных выплат предусмотрена Договором о порядке доставки пенсии. При этом в соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии попадает на выходной или праздничный день, то она переносится на первый рабочий день. Это общее правило для всех кредитных учреждений.