Задержанный из-за неисправности самолет АК «Якутия» вылетел в Батагай

Задержанный из-за неисправности Bombardier Dash Q-300 вылетел в Батагай из Якутска. Самолет вылетел в 11.48 по якутскому времени, передает НВК “Саха”.

“Рейс ЯК423Р вылетел из аэропорта Якутск в Батагай. Воздушное судно не было заменено, как сообщалось ранее. Неисправность воздушного судна была устранена”, – сказала пресс-секретарь АК “Якутия” Галина Погодаева.

Посадку на рейс ЯК423Р объявили еще в 8.00 утра. Полет был задержан до 12.00. Пассажиры просидели в салоне самолета около двух часов, затем их перевели обратно в зал ожидания.