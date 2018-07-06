Задержание гендиректора аэропорта – политический заказ?

Сегодня вечером, 6 июля Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте задержан генеральный директор аэропорта Якутск Николай МЕСТНИКОВ, сообщает ИГ «В Якутии.ру». В данное время он дает показания в транспортной полиции по ул. Циолковского.

Задержание генерального директора аэропорта «Якутск » Николая Местникова, кандидата в депутаты Ил Тумэн по Гагаринскому одномандатному округу от партии «Единая Россия», в его окружении расценивают как «политический заказ», продолжает «В Якутии.ру».

«Генерального директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова пытаются не допустить к участию в выборах 2018 года», — считают его соратники.

Говоря об этом, наше внимание акцентируют на то, что 6 июля — день сдачи партией «Единая Россия» списков с именами кандидатов для участия в выборах в Ил Тумэн. Именно в этом день, сообщают нам, «в аэропорт нагрянула транспортная полиция по заявлению… упаковщиков багажа!»

Как выясняется, заявления против Местникова подали два индивидуальных предпринимателя — ЧЕПИНА И.Е. и ПОПОВА А.Р., занимающиеся упаковкой багажа в здании аэропорта. Они заявили, что якобы «заплатили взятку в 14 миллионов рублей генеральному директору аэропорта».

«Удивляет и сумма взятки, озвученная предпринимателями — 14 млн рублей. В свете этого не исключено, что произошедшее — результат нечестной предвыборной борьбы», — полагает ЯСИА.

Как сообщает источник SakhaLife, жалоба была написана в 2014 году. Почему она получила развитие спустя четыре года – непонятно.

Также немаловажным в аэропорту считают тот факт, что понятым при прошедших обысках был некий господин ШАКАЛОВ, бывший сотрудник аэропорта, ранее уволенный Местниковым [в контексте странностей с чеками с парковки], отмечает «В Якутии.ру».

Окружение Николая Местникова не исключает, что это может быть политический заказ в отношении победителя праймериз. К слову сказать, транспортной полицией республики руководит брат одного из участников предварительного голосования в Гагаринском округе. На выборах бывают различные связки между кандидатами.

Официальной информации пока нет.

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