Задержан вылет вертолета со специалистами в обесточенную Березовку

Из г. Среднеколымск в н.п. Березовка к вылету готов вертолет АК «Полярные авиалинии» с дизель генератором, бензогенератором, теплопушками, свечи, хлеб. Также на борту находятся четыре специалиста Среднеколымского РЭС АО «Сахаэнерго», три специалиста филиала ГУП ЖКХ, один монтер ОАО «Ростелеком» и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Среднеколымского района в составе двух человек личного состава.

В связи со сложными метеоусловиями вылет временно задержан.

Напомним, что вечером 29.12.2017 года в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в с. Березовка Среднеколымского района произошло возгорание на дизельной электростанции.

По состоянию на утро котельные в с. Березовка функционируют в штатном режиме от РИП, подача теплоснабжения не нарушена. Жалоб от населения не поступало.

Организована круглосуточная работа оперативного штаба в администрации МО «Среднеколымский район».

По факту происшествия на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) работает КЧС и ОПБ Правительства Республики Саха (Якутия) под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) – Председатель КЧС и ОПБ РС (Я) Колодезникова А.З.

Всего на месте происшествия работает: 66 человек, 6 единицы техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 1 единица техники.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)