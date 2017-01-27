Задержан подозреваемый в офисных кражах

23 января в 3 часа дня во 2 отдел полиции обратились работники учебного заведения по улице Петра Алексеева. Они сообщили, что полчаса назад неизвестный путем свободного доступа тайно похитил их личные вещи, а именно сотовый телефон «Самсунг» и планшет «Леново». На месте были изъяты кадры с камер видеонаблюдения. Полиция установила ранее не судимого 30-летнего уроженца Усть-Майского района. Он также оказался причастен к краже 12500 рублей, совершенной 17 января в здании развлекательного заведения по улице Пояркова.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 41 тысячи рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ. В настоящий момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»