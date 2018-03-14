Задержан подозреваемый в краже продуктов из супермаркета

В городское управление полиции обратился менеджер одного из супермаркетов города Якутска с сообщением о том, что в их магазине была совершена кража товара на сумму около 10 тыс. рублей. Пропажу заметили в ходе расфасовки нового товара.

Сотрудники полиции изъяли материалы с камер видеонаблюдения, где подозреваемый несколько раз выходил и заходил в торговое помещение и перекладывал украденное в пакеты. Личность преступника была также установлена. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.