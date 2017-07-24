Задержан грешник, укравший велосипед у прихожанки

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда у прихожанки, сообщила ИА SakhaLife пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

В дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району обратилась местная жительница г. Покровск с заявлением о краже велосипеда.

Установлено, что потерпевшая оставила велосипед во дворе православной церкви.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 46-летний уроженец села Булгунняхтах, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичное преступление.

Он признался, что распивал спиртные напитки недалеко от храма и, увидев оставленный прихожанкой велосипед, не стал задумываться о грехе и похитил его.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное было изъято.