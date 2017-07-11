Задайте вопрос энергетикам в прямом эфире

В четверг, 13 июля, состоится прямой эфир на «СТВ-радио» с участием Ксении ПОГОРЕЛЬСКОЙ, начальника отдела по работе с населением Энергосбыта и Николая БОЧКОВА, заместителя начальника Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Почему необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета, когда применяется повышающий коэффициент, как зарегистрироваться в личном кабинете «Якутскэнерго» — на эти и другие вопросы радиослушателей ответят специалисты Энергосбыта.
Начало передачи – в 12.15.
Вопросы принимаются во время прямого эфира по тел. 42-84-44.
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»