Задача СТНГ — полная модернизация объектов газового хозяйства республики

Полным ходом идет работа по модернизации и техническому перевооружению всех объектов в АО «Сахатранснефтегаз». Данная работа позволит на 100 % обеспечить безопасность персонала, окружающей среды, техники и установок, также оптимизировать расходы.

В эти дни начата работа по модернизации узла одоризации в газораспределительной станции в с. Булгунняхтах Хангаласского улуса. В работе по установке новой установки задействованы два слесаря, два сварщика и мастер службы ГРС.

«Автоматизация процесса одоризации газа позволяет оптимизировать расход одоранта и перейти на новый уровень в решении вопросов обеспечения безопасности и сохранению экологии», — сказал мастер службы ГРС Николай Чарко.

Напомним, одорант — вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха, который обладает резким и неприятным запахом.

Автоматизация позволяет существенно повысить качество работы операторов ГРС, которые смогут определить в высокой точности одорирование за счет своевременной корректировки с учетом текущего значения расхода газа.

Отметим, что во всех газораспределительных станциях будут установлены приборы по автоматизации одоризации. В настоящее время используют современную установку в ГРС в Покровске, Хатассах, Намцах и п. Маган. Сейчас они работают в тестовом режиме. «Если в ходе эксплуатации не будет выявлено никаких проблем, в будущем планируем модернизировать все наши ГРС», — отметил далее мастер ГРС.