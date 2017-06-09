Задача республиканского проекта «Музыка для всех». Часть II

Посчитал нужным изложить некоторые весьма важные аналитические мысли, которые, на мой взгляд, несмотря на свою эмоциональность, должны повлиять в области музыкальной жизнедеятельности в целом в Республике.

Обсуждение и решение оперативных и стратегических задач, особенно в области финансовой и хозяйственной их части, является чрезвычайно важным и жизненно необходимым для любой организации. Но, прежде всего, мне представляется необходимым сначала остановиться на не менее важном аспекте — причинно-следственном. Прояснив одну из его составляющих, становится понятным, достижению какой цели служат, в том числе, и вышеупомянутые Задачи.

Ясное, цельное видение самой идеи со всеми её составляющими элементами позволяет точно и правильно поставить долгосрочные, как перспектива, Цели и Задачи, что дает возможность – особенно творческим организациям и учреждениям – развиваться и совершенствоваться. А грамотная и поэтапная реализация Задач на пути к этим Целям не только позитивно аккумулирует имеющиеся человеческие и материальные ресурсы, но и позволяет оптимально решать важную её составляющую – финансово-хозяйственную сторону. При этом нужно понимать, что важной частью на пути реализации поставленных Целей и Задач, является Анализ. Именно анализ помогает оперативно корректировать, видоизменять методологию движения к поставленным Целям и Задачам.

На сегодняшний день, для полноценной исполнительской Академической музыкальной жизни и деятельности в Республике имеются в наличии все необходимые для этого Государственные учреждения. Это и Музыкальные школы (Детские школы искусств), Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. Босикова и «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко». Присутствуют все компоненты этой системы. То, о чем я хотел бы сказать, наверное, коснётся в большей степени уровня работы этих Государственных учреждений, перспективы его совершенствования и развития. Но, условно, я назвал эту тему «важным составным элементом самой идеи», которая позволила бы оживить, мобилизовать систему работы того или иного творческого учреждения.

Пример 1: Государственная филармония Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко. Если в самой идее этой организации, в качестве одного из компонентов её работы, изначально было бы заложено нахождение и продвижение талантливых, одаренных исполнителей а так же творческие составы из числа музыкантов Республики, которые приносили бы филармонии постоянный доход как в рублях, так и в валюте за счет их концертной

деятельности за пределами Республики Саха — на территории России, странах Азии, Европы и Америки, разъезжали и были бы востребованы, то этот важный штрих, как идеал, существенным образом скорректировал и оживил бы самым положительным образом работу не только всей системы самой филармонии, но и деятельность всех профессиональных сообществ и учреждений культуры Республики Саха.

Пример 2: Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. Босикова. Уже почти четверть века работает Высшая школа музыки, выявляя и отбирая самых одаренных и перспективных детей со всей Республики (Они сумели собрать в своем учебном заведении почти всех музыкально одаренных детей нашей Республики). Если в самой идее этой организации одним из компонентов её работы изначально так же была бы заложена подготовка, участие и Победа их учащихся не на «второстепенных» конкурсах, а на самых известных, престижных Российских и Зарубежных музыкальных конкурсах, другими словами – на элитарных, профессиональных музыкальных конкурсах (А их не так много. Если говорить например о пианистах, то это: 1) Международный конкурс имени П.И. Чайковского (Москва), Международный конкурс имени королевы Елизаветы (Брюссель), 3) Международный конкурс им. Маргариты Лонг в Париже и другие), где призовые Премии чрезвычайно высокие, и позволяют уже, будучи студентами, ездить на международные гастроли; а профессорско-преподавательский состав разъезжал бы и был бы востребован с мастер-классами, лекциями на территории России, странах Азии, Европы и Америки, то этот важный штрих, как идеал, существенным образом скорректировал и оживил бы самым положительным образом работу не только ВШМ РС(Я) им.В.А. Босикова но и всю предпрофессиональную и профессиональную систему музыкального образования Республики Саха (Якутии).

Очень надеюсь, что даже на этих двух примерах со всей очевидностью ясно, что очень важно видеть недостающие штрихи, которые позволили бы Верно и Правильно, исходя из идеала, руководству этих Учреждений самим выверенно корректировать, Цели и Задачи. Представляется, что им очень важно проанализировать сегодняшнее положение дел. Сделать соответствующие выводы, при необходимости видоизменять систему внутренней работы. И при этом понимать, что поставленные Цели и Задачи находятся в отдаленной перспективе и как Путеводная звезда должна и обязана стать ориентиром в сути части этого идеала, самой работы этих творческих учреждений. Именно вышесказанное, помогает объективно видеть и оценивать уровень и качество своей работы.

Если говорить о Якутском музыкальном колледже (училище) им. М.Н. Жиркова, то считаю необходимым прояснить только некоторые, но чрезвычайно важные моменты.

Если Высшая Школа Музыки (а по сути это Специальная школа) призвана и ориентирована готовить прежде всего исполнителей (а они этим и должны впервую очередь заниматься), то именно Якутский музыкальный колледж, по своей идее, призван и специализирован, с самого его основания, прежде всего готовить и выпускать преподавателей младшего звена, тем самым удовлетворяя потребности в профессиональных кадрах прежде всего ДШИ, ДМШ всей Республики. В советские времена система отлично работала: школы профессионально ориентировали учащихся, они поступали к нам в училище (ныне колледж), выпускались и возвращались на работу в младшее звено. А наиболее перспективные в исполнительском отношении выпускники поступали и продолжали своё обучение в музыкальных ВУЗах страны. Это подтверждает тот факт, что именно выпускники Якутского музыкального училища сейчас работают во всех музыкальных школах Республики. Методкабинет работал великолепно, подчиняя училищу в методической, кураторской части работы все музыкальные школы Республики. Была ясная и действенная Вертикаль!

Но сегодня ситуация совершенно иная. Этот цикл разломан, система, можно так сказать, раздроблена в прежнем понимании. Специфика становления профессионала-музыканта, с учетом его индивидуального психоэмоционального и физического развития занимает 17-19 лет. Для этого требуется система, в которой необходима вертикаль!

Первое. Методкабинет, который сейчас называется Образовательным ресурсным центром Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), находится вне этой идеологической системы и Музыкальному колледжу в указанном выше плане должным образом не помогает. Не помогает установить ясную и понятную кураторскую и методическую работу с музыкальными школами Республики.

Второе. Ситуация сложилась таким образом, что ДШИ и ДМШ Республики стали абсолютно «автономны» и не работают на общие Задачи и Цели: а) давно перестали профессионально ориентировать учащихся; б) внутренние и зональные конкурсы проводятся вне единой системы.

Третье. Наблюдаю в музыкальных школах большую нехватку специалистов. И это при том, что у населения есть желание отдавать своих детей в музыкальные школы, а мест и специалистов не хватает.

Четвертое. Дополнительно хотел сказать, что в городе Якутске музыкальные школы (а тем более, в условиях Крайнего Севера) должны быть территориальными, как во всех развитых городах России (находящиеся в менее суровых зимних условиях). Не считая пригороды, только в городах их от 10-ти до 20-ти. Например: в 17-м квартале, на ДСК они должны быть. Но, к сожалению, у нас в городе всего две музыкальные школы (я помню, что Надежда Семеновна Шепелёва хотела отдать свой коттедж детям, по завету Дмитрия Кононовича. Она в своё время говорила об этом всем. Но, до этого, как я понял, нет никому дела). Фактом является, например, что последние три года, ежегодно с апреля по май,

около 1000 детей изъявляют желание учиться в Детской школе искусств города Якутска. А места ограничены. Могут взять 114 -118 детей (в зависимости от года).

Другими словами — действенная, живая вертикаль стёрлась, остались очень блёклые следы некогда её существования. В целом, говоря образными словами, «Система пока не рухнула, — она падает» в её сути, идее!

Не случись реорганизации, правильнее назвать – «дезорганизации» этой системы, которая началась со времен развала Советского Союза и привела к нынешней ситуации, когда: 1) ДШИ и ДМШ перестали профориентировать детей 2) Методическая связь со школами прервалась, как система 3) Школы стали закрываться, а в существующих школах большая нехватка специалистов, то и не понадобился бы сегодня Республиканский проект «Музыка для всех».

На сегодняшний день, проект «Музыка для всех», а точнее – его нынешний вектор работы, в большей степени ведет на практике к постепенному отмиранию и исчезновению предпрофессионального звена. Это связано с тем, что:

1) Детские школы искусств и Детские музыкальные школы, прекратив профориентировать детей к поступлению в Музыкальный колледж, львиную долю своих усилий направили на так называемый «любительский» проект. Которым, по сути, должны заниматься впервую очередь клубы, дворцы и центры детства. Ведь не секрет, что основную функцию реализации Республиканского проекта взяли на себя общеобразовательные школы. При этом, общеобразовательные школы стали опираться прежде всего на педагогов и учащихся музыкальных школ, но на «своей территории и по своим правилам».

2) При нынешней нехватке преподавателей-специалистов в школах искусств и музыкальных школах, упомянутая выше проводимая политика приведет к тому, что через определенное время, их станет еще меньше.

Но, политику реализации проекта «Музыка для всех», возможно изменить одним «маленьким штрихом», что позволит не только восстановить утраченную тесную связь младшего и среднего звена «Музыкальные школы – музыкальный колледж», но и, собственно, пополнить преподавательские кадры в музыкальных школах Республики. И сэкономить финансовую часть вопроса реализации и не только этого проекта. Этот так сказать «маленький штрих» сделает Республиканский проект «Музыка для всех» совершенным по своей идее и сути. И восстановит так же утраченный в реальности систему вертикали.

Для этого:

1) Методическое объединение проекта должен возглавить Якутский музыкальный колледж. 2) А на местах, в улусах, должны возглавить музыкальные школы. Только им по силам реализовать Республиканский проект в полной мере!

Их роль (я имею в виду ДШИ и ДМШ) должна быть первостепенная! Они должны курировать общеобразовательные школы в этом вопросе.

В этом случае выстроится система, то есть 3) общеобразовательные школы, занимаясь реализацией проекта «Музыка для всех», направляли бы наиболее способных детей в музыкальные школы. А музыкальные школы, в свою очередь, наиболее перспективных детей готовили бы к поступлению в Музыкальное училище. Повторюсь, что именно Музыкальное училище призвано выпускать квалифицированных преподавателей – специалистов. И только в этом случае, проект станет долгосрочным, действенным, жизнеспособным, экономичным и результативным.

4) Использовать возможность заочного получения профессионального среднего образования в музыкальном училище учителями музыки, у которых уже есть начальные навыки владения инструментом. Они могут пройти в училище и краткосрочные курсы, получить квалификацию на преподавание каким-либо инструментом. Ведь если они будут организовывать даже хоры, вокальные ансамбли, то и для этого нужно изучить специфику хоровой специальности. Еще раз повторюсь, что Якутский музыкальный колледж (училище) имени Марка Николаевича Жиркова готовит специализированно – преподавателей-специалистов.

В профессиональной работе колледжа, в ее методической части, коррекция потребуется небольшая.

1) Это – структурирование отделений по их направлениям. Например: Академические виды специальностей (фортепианное, струнно-смычковое, вокальное, дирижерско-хоровое, духовые и ударные отделения); Отделение народных инструментов; Фольклорное отделение; Эстрадно-джазовое отделение. Каждое из этих четырех направлений (видов) подготовки требует своего отдельного направления методической работы.

2) Активизация деятельности методкабинета училища, в том числе, кроме прямых обязанностей это, например — поиски Грантов как Республиканских, так и Российских.

3) Установление учебно-методической связи с родственными учебными заведениями России, специализированными издательствами.

4) Активизировать возможность работы «Академии музыки», которая призвана в первую очередь, выявлять и сопровождать профессиональное, личностное развитие одаренных детей на местах, в улусах. Без отрыва от семьи и ведущих его преподавателей. Что позволит повышать квалификацию их преподавателей, и не отрывать ребёнка от полноценного семейного воспитания, что очень важно.

Так же, главным, жизненно необходимым аспектом для полноценной работы колледжа является хозяйственная часть и материальная база, ориентированные для качественной профессиональной учебно-музыкальной деятельности.

1) Нужно понимать, что здание музыкального колледжа – это специализированное здание, где обучение должно вестись в требуемых акустических условиях, как во всех без исключения профессиональных учебных заведениях России: это и приглушенные кабинеты со звуковыми ловушками, и двойные двери в музыкальных классах. На сегодняшний день мы имеем обычные кабинеты, малопригодные для проведения музыкальных занятий.

2) Если в ведущих российских учебных заведениях есть выбор занятий за инструментом разных фабрик (а это существенно, так как разные марки имеют отличительную звуковую палитру, разные звуковые возможности и прикосновения к ним), то на сегодняшний день мы имеем инструменты, которые не только морально и физически устарели уже несколько лет назад, но и начали выходить полностью из строя. И если сейчас они, пусть уже с трудом, но используются, то буквально через считанные годы они уже почти все полностью выйдут из рабочего состояния.

Если вышеперечисленные хозяйственные вопросы колледж может попробовать решить самостоятельно, путем привлечения внебюджетных средств – за счет доходов от работы столовой и работы Концертного зала, то самые существенные текущие вопросы мы не сможем решить самостоятельно: это и затраты на анализ состояния здания учебного заведения, ремонт крыши, устранение последствий от протечки воды с крыши, ремонт учебных кабинетов и классов, ремонт существующего парка музыкальных инструментов и приобретение новых.

Все это требует немалых финансовых затрат и, следовательно, помощи от Государства. В связи с этим, мы пока и не ставим иные задачи для учебного процесса, связанные с современным техническим оснащением .

Говоря о внебюджетных средствах, я имею в виду следующее:

1) Переход, в течении нескольких лет, работы столовой на самоокупаемую форму работы. Реорганизация её поэтапным способом в конечном виде в семейного ресторан-(кафе), с отдельным входом. Данный формат организации работы пункта общественного питания позволил бы студентам и сотрудникам училища снизить стоимость питания, а для горожан получить полноценный ресторан-(кафе) семейного формата.

2) Большой концертный зал колледжа – единственный в городе профессиональный акустический зал, который может быть использован, в том числе и в вечернее время, для проведения концертов различной тематики и профиля, в частности, для организации студенческой учебной филармонии. Он может стать отличной базой для проведения платных концертных мероприятий и дополнительным источником финансирования колледжа.

3) В колледже имеется редакционно-издательский отдел (РИО) «Gamma», в котором издаются пособия и нотные сборники с аранжировками и обработками преподавателей нашего колледжа, а также печатается Журнал ЯМК (У) «Музыкальный курьер». Колледж может продавать учебные пособия и иные печатные материалы.

Говоря о самостоятельном решении колледжем некоторых финансовых вопросов, то наиболее экономный на сегодняшний день вариант – это постепенный капитальный ремонт всех музыкальных инструментов. Это существенно дешевле, чем приобретение новых инструментов. На период капитального ремонта инструментов, можно организовать в колледже временные курсы и набрать на них слушателей из числа помощников, которые по окончании получили бы квалификацию «Мастера (настройщика и ремонтировщика) музыкальных инструментов», что поможет, пусть в небольшой степени, обеспечить занятость населения и обеспечит данный, весьма востребованный, сектор сферы услуг. Конкретные вариативные детали могут быть предложены для обсуждения при принятии решения по данному вопросу.

Подытоживая, хотел бы сказать следующее, что исходя из современных условий и обстоятельств, когда цивилизованный мир ушел в своём развитии далеко вперёд, необходимо ставить перед собой высочайшие планки. И именно тогда, вектор развития обретет свое истинное направление и позволит вместе с тем аккумулировать и оптимизировать как человеческие, так и материальные ресурсы Республики.

Если трезво оценивать нынешнее положение дел, реалии таковы: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, стоит среди музыкальных учебных заведений в мире, по версии «Глобального рейтинга ВУЗов QS-2016г.», не на 1 месте, а на 27 первом месте. Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова на 47 месте.

Между тем, Советская система музыкального и хореографического образования была самой лучшей в мире. Советские Дипломы по этим двум направлениям котировались во всём мире. Выпускники этих направлений могли трудоустроиться без проблем с нашими Дипломами в любом учреждении мира. Ни медицина, ни технические специальности, ни иные другие специальности на Западе не имели такого преимущества.

Руководитель «Академии музыки» ЯМК им. М.Н. Жиркова ЧЖАН А.С.