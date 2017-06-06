Задача проекта «Музыка для всех». Часть 1

Одна из основных задач проекта, как я понимаю — это научить наших детей, в Республике, музыкальной грамоте, а также научить каждого ребёнка играть на каком-либо музыкальном инструменте.

В идеале, такое практическое приобщение детей к музыке означает, что ребёнок:

— овладел хотя бы каким-то музыкальным инструментом и способен самостоятельно музицировать, а наиболее одаренные дети, могут и сочинять или импровизировать;

— способен чувствовать музыку;

— способен разбираться и понимать классическую музыку;

Два последних пункта очень важны, так как умственная, душевная, духовная деятельность, работа чувств у слушателя – это непременное условие музыкального восприятия. Дети должны быть приобщены с детства к красоте, гармонии, возвышенному, и больше того, как любой образованный человек к пониманию и знанию в музыкальных законах.

И здесь, вполне уместны слова Максима Горького: «От маленького писателя к большому читателю». Переведя на язык музыки – «От маленького исполнителя к большому слушателю».

Что значит самостоятельно музицировать? А это значит:

— уметь играть по нотам. Самим грамотно разбирать нотный текст;

— самостоятельно понимать все что зашифровано в нотах;

— самостоятельно разучивать произведение и уметь ставить творческие задачи;

— играть, глядя в ноты, несмотря на руки. А навык — играть, несмотря на руки, развивается не так просто. Особенно на фортепиано, где подобный навык должен быть приобретен игрой двумя руками. Где не одну строчку ученик читает, а две строчки одновременно. Я музыкант практик и понимаю специфику обучения детей игре на инструменте. И вижу, насколько детям это сложно. И понимаю, сколько требуется времени для овладения элементарными навыками игры на инструменте, сколько сил физических, духовных и эмоциональных на это расходуется, не говоря уже о времени.

Для этого нужно, чтобы у ребенка был так же и дома инструмент. Если ребенок будет час в неделю играть на синтезаторе или на клавиноле это не значит, что он начнет играть и музицировать. Навыки игры на каком-либо инструменте не развиваются при том положении дел, когда уроки проходят раз в неделю. Нужны так же инструменты. И нужны ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

В ином случае, будут происходить истории как с ученицей преподавателя Якутского музыкального колледжа Честных Оксаны Юрьевны. Выучив очередное произведение с Оксаной Юрьевной. Она успешно сыграла его на нескольких училищных концертах и на переводном экзамене сдала это произведение на «Отлично». А побыв 2 недели в Летней школе Республиканского проекта «Музыка для всех», на заключительном концерте, который прошел в Государственном театре оперы и балета Республики Саха им.Д.К. Сивцева, она исполняла это произведение от имени совершенно другого преподавателя, и выглядело как достижение педагога «Летней школы» проекта «Музыка для всех». Родители все это слышали своими ушами, и были очень удивлены.

Игра только в оркестре, на блокфлейте или на иных инструментах, или участие в совместном пении в хоре и даже выучивание нот еще не означает, что они овладеют нотной грамотой. Это разные вещи: когда ребенок так сказать по команде, с показа рук играет или ребенок осознанно овладел нотной грамотой и способен музицировать. Это абсолютно разные вещи!

Если проект ставит действительно высокую задачу: научить ребенка владеть нотной грамотой, уметь самостоятельно музицировать. Для этого нужно разобраться в некоторых вопросах:

Прежде всего, что такое «Учитель музыки»? — Для того чтобы понять, что такое Учитель музыки в общеобразовательной школе, думаю, будет уместным сделать некоторое сравнение.

Учитель музыки это как врач-терапевт, который имеет довольно широкий спектр знаний — он умеет немножко играть на инструменте, немножко знаком с вокалом, немножко знаком с музыкальной грамотой, с музыкальной теорией, немножко знаком с музыкальной литературой. Всего понемножку. Немного разбирается во всем. Но, именно терапевт дает направление к специалистам. Они, педагоги общеобразовательных школ, не могут и не готовы квалифицированно обучать ребёнка игре на музыкальных инструментах. Вот, например: если обучать ребенка игре на фортепиано. Там, при начальном обучении, если за это дело возьмутся Учителя музыки, они могут заложить будущие проблемы, даже с точки зрения здоровья. Если неверно так сказать «поставить руки», я говорю о профессиональной «постановке руки», то в будущем у ребенка может развиться заболевание этой руки, так как мышечная работа руки будет иная, капля за каплей неверная нагрузка на группы мышц руки ведет к зажатию и к дальнейшим проблемам. При неправильной постановке руки у ребёнка также «отнимается» его эффективное профессиональное будущее, если ребёнок вдруг выберет этот профессиональный путь. Даже у специалистов, преподавателей музыкальных школ, «Постановка руки» зачастую проблемный вопрос. (На практике приходилось заниматься «перепостановкой рук». И скажу вам, что это происходит достаточно мучительно для ребёнка и занимает «перепостановка рук» длительное время, а иногда и не удается полностью избавиться от этой

проблемы.) Для этого нужно владеть методикой, специальной методикой. Как врач специалист, который конкретно умеет и знает, как лечить болезнь. Поэтому требовать от учителя музыки в общеобразовательной школе, чтобы он грамотно научил детей игре на музыкальном инструменте — это нереально. У них специфика иная.

Конечно, они создают хоры, вокальные ансамбли, небольшие инструментальные ансамбли. Это проще, доступнее. Это всё замечательно, но, это однобокое решение. Проект полноценно можно реализовать только совместно с музыкальными школами. На них нужно и опираться, прежде всего! Это первое.

Второе. Нужен тесный контакт общеобразовательной школы и музыкальной школы. Взаимопомощь и взаимообмен! При этом, Методобъединение проекта должны возглавить на местах музыкальные школы. Им только подвластно реализовать Республиканский проект в полной мере! Их роль (я имею в виду ДШИ и ДМШ) должна быть первостепенная! Они должны курировать общеобразовательные школы в этом вопросе. И в идеале, нужно открывать музыкальные классы при общеобразовательных школах или в общеобразовательных школах. Или по возможности открыть классы специальных инструментов при или в общеобразовательных школах.

К сожалению, даже в столице у нас всего две музыкальные школы. В любом областном городе России их не менее от 10-ти до 20-ти.

Теперь, третье. Очень важно! Нужно понимать, что Проект должен быть жизнеспособным, не одноразовым или временным. Для этого необходимо установить систему, которая позволило бы Проекту поэтапно и в полной мере заработать. Что я имею в виду: взрастить кадры для реализации проекта. Для проекта нужны специалисты, педагоги. А где взять этих педагогов. Их раз-два и обчелся. Они есть только в музыкальных школах, и то их не хватает. Особенно, в улусах. Там, многих специалистов вовсе нет: пианистов, скрипачей, виолончелистов, гитаристов и других специалистов.

Говоря о системе, я говорю о том, что общеобразовательные школы направляли бы наиболее способных детей в музыкальные школы. Чтобы общеобразовательные школы поддерживали таких детей. Поддерживали и уважали детей, которые уже обучаются в музыкальных школах, Таких детей необходимо освобождать от необязательных внеклассных мероприятий. А наиболее способных, перспективных, одаренных детей, которые учатся в музыкальных школах, вообще освобождать официально от музыкальных занятий и мероприятий, проводимых в общеобразовательных школах, а не отчитывать, ругать и унижать за то, что они не защищают честь школы на каком-либо мероприятии в какой-либо форме (такое я лично наблюдал). Они не могут распыляться. Некоторые из них ведь увлеченно готовятся к серьезным конкурсам или выступлениям. Нужно демонстрировать уважение к этим детям, Тогда и другие станут тянуться за ними, захотят идти учиться в музыкальную

школу. Так сказать показывается ориентир: смотрите на них. Они там больше выступают и на ином уровне.

В четвёртых. Так же, школа должна проводить большую работу с родителями. Разъяснять родителям, зачем детям нужно заниматься музыкой и как они должны помогать им. Работа с родителями очень важный аспект (50 % успеха) Генрих Густавович Нейгауз вообще говорил, что «Родитель важнее педагога».

Пятое. Музыкальные школы, в свою очередь, должны наиболее перспективных детей готовить к поступлению в музыкальное училище. Нужно понимать, что сейчас там (в школах) не хватает квалифицированных кадров. А мы как раз таки выпускаем квалифицированных преподавателей — специалистов.

Так вот, начинать взращивать педагогов и специалистов надо сегодня, сейчас. Только в этом случае Проект будет действенным и жизнеспособным!

Ведь сейчас не секрет. Странная ситуация сложилась. Музыкальные школы не профориентируют детей. Улусные музыкальные школы не направляют своих выпускников, не готовят их для поступления в музыкальное училище. В самих музыкальных школах не хватает специалистов. В Якутском музыкальном училище сейчас маленькие выпуски. Вот и получается, что и мы, соответственно, не в состоянии направить в улусные музыкальные школы выпускников. Получается, что мы не покрываем их потребности.

Я предлагаю, чтобы в сегодняшней ситуации хоть как-то так сказать «залатать дыру» в этом вопросе, использовать возможность Учителям музыки, у которых уже есть начальные навыки владения инструментом, заочно получить образование в музыкальном училище, Они могут пройти в училище и краткосрочные курсы. Они могут получить квалификацию на преподавание каким-либо инструментом.

Ведь если они будут организовывать даже хоры, вокальные ансамбли, то и для этого нужно изучить специфику хоровой специальности.

Руководитель «Академии музыки» Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова ЧЖАН Александр Сергеевич.