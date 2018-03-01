«Задача минимум — выход в финал». Афонин на чемпионате мира в Бирмингеме

Подопечный Николая Колодко начнет выступление на ЧМ по легкой атлетике.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, в котором под нейтральным флагом выступят семь российских спортсменов, стартует сегодня в Бирмингеме. Турнир в английском городе пройдет с 1 по 4 марта. По предварительной информации на соревнования заявилось 634 спортсмена из 144 стран мира.

Толкатель ядра Максим Афонин представляющий Москву и Якутию начнет свои выступления 3 марта. Первыми, 1 марта, в борьбу за медали мирового форума вступят Мария Ласицкене и Данил Лысенко.

Из семи россиян, поехавших на чемпионат мира, шестеро будут представлены в секторе для прыжков: Мария Ласицкене, Данил Лысенко (оба — прыжки в высоту), Виктория Прокопенко, Анна Крылова (обе — тройной прыжок), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина (обе — прыжки с шестом). Причем последнюю Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пригласила сама, несмотря на невыполнение норматива для участия в зимнем чемпионате мира. Единственным представителем России в секторе толкания ядра станет Максим Афонин.

Напомним, Афонин выиграл в феврале зимний чемпионат России с личным рекордом (21.39, норматив 20.80), не дотянув всего один сантиметр до рекорда России. С этим результатом он расположился на шестой строчке мирового рейтинга.

По словам старшего тренера сборной России по метаниям Вадима Херсонцева, задачей-минимум для Афонина станет попадание в финал, сообщает агенство Р-Спорт.

Главные надежды россиян связаны с двукратной чемпионкой мира и победительницей мирового первенства в помещении 2014 года Ласицкене, которая выиграла 37 турниров подряд. Также в ранге одного из фаворитов в Бирмингем поехал 20-летний Лысенко, выигравший серебро на чемпионате мира 2017 года. За выступлениями наших легкоатлетов вы сможете наблюдать на телеканеле Матч! Арена.