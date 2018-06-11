Зачем Владимир Путин пригласил Александра Жиркова в Кремль?

Александр Жирков по приглашению Владимир Путина примет участие в торжественном приеме в честь Дня России.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков 12 июня примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России, — в церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации и в торжественном приеме Президента Российской Федерации Владимира Путина в честь государственного праздника.

В Георгиевском зале Кремля Президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции вручит Государственные премии Российской Федерации 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Среди лауреатов, удостоенных Государственной премии 2017 года, — выдающийся симфонический и оперный дирижер современности Юрий Темирканов,Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова, заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН

Евгений Рогаев, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов, художественный руководитель Санкт-Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман, генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, ученые Центра фотохимии ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Михаил Алфимов, Сергей Громов, Александр Чибисов.

По окончании церемонии вручения Государственных премий на Ивановской площади Кремля состоится торжественный прием от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю государственного праздника.

В торжественном приеме принимают участие члены кабинета министров России,депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,руководители федеральных органов судебной и исполнительной власти, представители регионов, религиозных конфессий, общественных объединений, дипломатических посольств,деятели науки и искусства.