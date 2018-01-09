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Общество
8 января 2018, 17:03
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Зачем Андрей Борисов собрал лидеров общественных организаций?

         На Рождество отец якутской духовности, Государственный советник Якутии Андрей БОРИСОВ созвал в Малом зале Саха театра собрание лидеров общественных организаций республики, а также видных деятелей культуры, искусства, науки, спорта.

Собравшиеся прослушали доклады Андрея Борисова «II Республиканский форум «Духовный потенциал в инновационном развитии общества», «Духовный Транссиб», известного лектора, кандидата исторических наук Афанасия НИКОЛАЕВА «О создании Координационного Совета РООО «Илин», «Потребительская кооперация как средство оптимизации расходов населения», «Федеральный проект Мировой Алтай»,  энергетика «Использование гидропотенциала республики для получения альтернативной электрической энергии».

После каждого доклада, участники собрания задавали вопросы проводили дискуссии.

Затем всем участникам дали слово для презентации своих проектов, надо сказать, что большинство из них при должной реализации, смогут работать во благо республики и страны в целом.

Под конец мероприятия, из числа присутствующих на собрании был созданы Координационный Совет и исполнительный комитет РООО «Илин».

Афанасий Николаев: «Особенность и уникальность этого собрания не только в тематике собрания, определении миссии народа саха в 21 веке, но и том, что первое и единственное в 21 веке общенациональное собрание саха, организованное самостоятельно снизу, представителями национальной интеллигенции без указания и помощи власти. В 20 веке было только 2 таких общенациональных собрания саха. Первое в начале ХХ века организовал В.В.Никифоров — Кюлюмнюр в форме учредительного съезда Союза якутов. Второе общенациональное движение было организовано в конце 80-х годов ХХ века молодым тогда режиссёром Андреем Борисовым в виде организации «Саха омук», которое стало движущей силой развития республики в начале 90-х годов ХХ века».

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Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, фото автора.
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