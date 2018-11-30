Заболеваемость туберкулезом снизилась более, чем на четверть

В Республике Саха (Якутия) за последние пять лет основные эпидемиологические показатели имеют тенденцию к устойчивому снижению. Показатель территориальной заболеваемости туберкулезом снизился на 26,5%, в том числе среди детей на 32,2%. Показатель смертности от туберкулеза снизился на 16,4%.

За 10 месяцев текущего года заболеваемость туберкулёзом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 6%. Охват населения общим профилактическим осмотром на туберкулёз составил 70%.

По случаям регистрации заболеваемости туберкулёзом в с.Дэбдиргэ и остальных наслегов, где были зарегистрированы случаи заболевания проведен полный комплекс мероприятий. В ноябре месяце т.г. был осуществлен совместный выезд специалистов Управления Роспотребнадзора Якутии и Министерства здравоохранения Якутии. Специалистами ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» оказана практическая помощь на местах.

Все заболевшие дети и взрослые госпитализированы в профильные стационарные отделения ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия», контактные лица прошли необходимое обследование. Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, санитарно-просветительная работа с населением.

В таких случаях для своевременного выявления заболевания туберкулёзом также, важна роль общественности.

Ситуация по заболеваемости туберкулёзом в Таттинском районе находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Минздрав призывает население республики ежегодно проходить ФЛГ-обследование.