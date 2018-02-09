Заболеваемость ОРВИ в Якутске снижается

В Якутске принимаются меры по снижению уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом

По данным еженедельного мониторинга в городе Якутске с 5 по 8 февраля зарегистрировано 2946 случаев респираторных заболеваний, что на 24,8% ниже аналогичного периода предыдущей недели.

Из общего количества больных респираторными инфекциями 83% приходится на детей до 14 лет. Среди детей от 0 до 2 лет регистрируется снижение заболеваемости на 2,6%. Среди детей с 3 до 6 лет заболеваемость ниже на 27%, среди учащихся ниже на 53,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Отметим, что 2 февраля решением Санитарно-противоэпидемической комиссии ГО «город Якутск» приостановлен учебный процесс во всех детских образовательных учреждениях и работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий с 3 по 13 февраля включительно, в целях снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов. Следующее заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии состоится во вторник 13 февраля.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия рекомендуется соблюдать все меры профилактики, носить защитные маски, принимать противовирусные препараты, родителям необходимо ограничить посещение детей мест массового пребывания, в том числе кинотеатров, магазинов, учреждений общественного питания.