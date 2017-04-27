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Забита первая свая нового здания ДК Гагарина

День Республики Саха (Якутия) для жителей Гагаринского округа города Якутска стал вдвойне праздничным. В этот знаменательный день состоялась торжественная установка первой сваи под строительство нового здания Дворца современного искусства имени Ю.А. Гагарина.

Отметим, что первое здание Дома культуры имени Юрия Гагарина в городе Якутске было построено еще в 60-х годах прошлого столетия. В стенах легендарного Дома культуры прошли свое взросление все поколения авиаторов и жителей Гагаринского округа, здесь создавались первые народные вокальные ансамбли и танцевальные коллективы. За полувековой период здание Дома культуры существенно обветшало, поэтому было принято решение о его сносе и строительстве на том же месте Дворца современного искусства. В рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством РС (Я), окружной администрацией города Якутска и группой строительных компаний «ВИС», новое здание Дворца современного искусства имени Ю.А. Гагарина будет введено до конца 2019 года.

В торжественной установке первой сваи приняли участие глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, заместитель председателя Правительства РС (Я) Игорь НИКИФОРОВ, заместитель председателя Якутской городской Думы Марина СИЛКИНА, ветераны, общественность, молодежь и жители Гагаринского округа.

Оснащенный современным мультимедийным и звуковым оборудованием, новый Дворец культуры общей площадью 6 тыс. кв. м, вместит в себя киноконцертный зал на 500 зрителей, залы и кабинеты для клубных формирований, переговорные комнаты, зимний сад, мастерские и танцевальный зал.

Глава города Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что новое здание станет украшением не только Гагаринского округа, но всего города Якутска, и станет визитной карточкой для гостей, прилетающих в столицу республики.

Директор Дома культуры имени Ю.А. Гагарина Марина ЧИСТОВА рассказала, что начало строительства нового здания ждали не только работники культуры, но и все жители округа: «Наш Дом культуры имеет 27 клубных формирований, которые с удовольствием посещают свыше 500 человек. Культурные мероприятия помимо населения Гагаринского округа посещали жители других округов и пригородных поселков. Мы очень рады, что на месте снесенного здания у нас появится новый современный дворец, который с удовольствием будут посещать школьники, молодежь, ветераны и все желающие. Огромную благодарность выражаем руководству республики и города, всем строителям и проектировщикам».

Вера КСЕНОФОНТОВА, преподаватель кружка по шитью: «Сегодня для меня самый волнительный и радостный день. Казалось бы, что только недавно было снесено старое здание, а сегодня уже заложено начало нового строительства. Уверена, что Дворец современного искусства станет одним из самых красивых, уютных и светлых зданий в нашем городе. Приглашаем всех через два года на новоселье!».

Гость столицы из с. Чокурдах Аллаиховского улуса Уйгууна АЛЕКСАНДРОВА делится радостью, что стала участником торжественного мероприятия. «Приехала в Якутск из северного улуса к родственникам. Сегодня праздник, поэтому решила прогуляться по городу и очень рада, что стала участником этого торжественного мероприятия. Очень рада за горожан, за детишек, которые здесь растут. Всех поздравляю с Днем республики!».

Лера БУРЯК и Ксюша СЕСИНА четвертый год занимаются в танцевальном коллективе и отмечают, что с нетерпением ждут открытия дворца культуры: «Мы видели макет нового здания и он нам очень понравился. Особенно понравилось, что там будет большой киноконцертный зал».

Ученица 4 класса СОШ №38 Сайыына ИГНАТЬЕВА рассказала, что с удовольствием посещает танцевальную студию: «Мне очень нравится танцевать, пока мы временно занимаемся в другом здании, которое находится по ул. Курнатовского. Очень рада, что совсем скоро мы будем посещать новый Дворец культуры, где будет просторный танцевальный зал с большими зеркалами и станком».

Молодая многодетная мама Ольга САФРОНОВА отмечает, что в школьные годы сама с удовольствием занималась в вокальной и танцевальной студии Дома культуры, а сейчас водит туда своих детей: «Моя старшая дочь занимается танцами, ей это очень нравится. Пока дети вынуждены заниматься в помещении, где очень тесно, поэтому с большим нетерпением открытия дворца культуры. В Гагаринском округе проживает много молодых семей, детей школьного возраста, наш округ развивается, строятся дома и социальные объекты и это нас, горожан, очень радует».

Новое трехэтажное здание Дворца современного искусства имени Ю.А. Гагарина призвано стать одним из центров культурной и деловой жизни города Якутска. На первом этаже будет располагаться киноконцертный зал, большой зал с кафе и гардеробными. Второй этаж займут детский досуговый центр, подростковый клуб, зимний сад, хореографический зал и клуб с универсальным залом. На третьем этаже будут расположены помещения для творчества: комната художника, мастерские и кабинеты для кружковых занятий.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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